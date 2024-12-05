«Минулорічні торги». «Укргідроенерго» прокоментувало інформацію FT про тендер на 900 млн грн з підсанкційною особою

Як повідомила раніше Financial Times , власником компанії, що отримала контракт на 900 млн грн для Дніпровської ГЕС, є бізнесмен, який потрапив під санкції США за відмивання грошей для російських шпигунів.

Компанія «Укргідроенерго» прокоментувала інформацію про закупівлю кабельної продукції у турецької компанії Altair Lojistik Ve Ticaret, яка належить підсанкційній особі: угоду було підписано до запровадження санкцій. Про це йдеться у пресрелізі компанії від 5 грудня.

Деталі

«Укргідроенерго» заявило, що закупівля відбулася в рамках відкритих торгів на платформі Prozorro у 2023 році. За результатами конкурсу, договір на постачання кабелів 150 кВ та 330 кВ було укладено 25 грудня 2023 року.

На момент проведення закупівлі та укладення договору ні компанія AAltair Lojistik Ve Ticaret, ні її потенційний бенефіціар, громадянин Латвії Андрейс Браденс, не перебували під санкціями чи іншими обмеженнями.

Компанія заявила, що виконала всі вимоги законодавства, ретельно перевіривши контрагентів на предмет зв’язків із країною-агресором.

В «Укргідроенерго» наголошують, що договір із Altair Lojistik Ve Ticaret не стосується будівництва захисних споруд, як про це помилково повідомляли деякі джерела.

Після того, як стало відомо про санкції проти Браденса, «Укргідроенерго» ініціювала додаткові перевірки постачальника. За їхніми результатами будуть прийняті рішення відповідно до чинного законодавства та умов контракту, йдеться у повідомленні.

Контекст

5 грудня FT повідомила, що бізнесмен, який потрапив під санкції США за участь у схемах з відмивання грошей для російських спецслужб і обходу міжнародних обмежень, отримав контракт на захист енергетичної інфраструктури України. Йдеться про громадянина Латвії Андрейса Браденса, який мешкає в Лондоні та позиціонує себе як міжнародний підприємець.

Браденс, також відомий як Андрейс Каренокс, 4 грудня був включений до санкційного списку Міністерства фінансів США через його участь у мережі відмивання грошей. За інформацією Національного агентства боротьби зі злочинністю Великої Британії, ця мережа використовувалася для фінансування операцій російських спецслужб і мала зв’язки з європейськими наркокартелями.

Хоча компанія Altair Lojistik Ve Ticaret, через яку було укладено контракт, не перебуває під санкціями, Браденс є її потенційним бенефіціаром. Окрім того, він очолює декілька британських компаній, включно з TGR Corporate Concierge, яка також була внесена до санкційного списку США.

За даними FT, компанія Altair Lojistik Ve Ticaret співпрацювала з російськими структурами, що займалися закупівлею підсанкційної електроніки для військових цілей РФ.