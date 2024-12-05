«Минулорічні торги». «Укргідроенерго» прокоментувало інформацію FT про тендер на 900 млн грн з підсанкційною особою

Компанія «Укргідроенерго» прокоментувала інформацію про закупівлю кабельної продукції у турецької компанії Altair Lojistik Ve Ticaret, яка належить підсанкційній особі: угоду було підписано до запровадження санкцій. Про це йдеться у пресрелізі компанії від 5 грудня.
Як повідомила раніше Financial Times, власником компанії, що отримала контракт на 900 млн грн для Дніпровської ГЕС, є бізнесмен, який потрапив під санкції США за відмивання грошей для російських шпигунів.
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Деталі
- «Укргідроенерго» заявило, що закупівля відбулася в рамках відкритих торгів на платформі Prozorro у 2023 році. За результатами конкурсу, договір на постачання кабелів 150 кВ та 330 кВ було укладено 25 грудня 2023 року.
- На момент проведення закупівлі та укладення договору ні компанія AAltair Lojistik Ve Ticaret, ні її потенційний бенефіціар, громадянин Латвії Андрейс Браденс, не перебували під санкціями чи іншими обмеженнями.
- Компанія заявила, що виконала всі вимоги законодавства, ретельно перевіривши контрагентів на предмет зв’язків із країною-агресором.
- В «Укргідроенерго» наголошують, що договір із Altair Lojistik Ve Ticaret не стосується будівництва захисних споруд, як про це помилково повідомляли деякі джерела.
- Після того, як стало відомо про санкції проти Браденса, «Укргідроенерго» ініціювала додаткові перевірки постачальника. За їхніми результатами будуть прийняті рішення відповідно до чинного законодавства та умов контракту, йдеться у повідомленні.
Контекст
5 грудня FT повідомила, що бізнесмен, який потрапив під санкції США за участь у схемах з відмивання грошей для російських спецслужб і обходу міжнародних обмежень, отримав контракт на захист енергетичної інфраструктури України. Йдеться про громадянина Латвії Андрейса Браденса, який мешкає в Лондоні та позиціонує себе як міжнародний підприємець.
Браденс, також відомий як Андрейс Каренокс, 4 грудня був включений до санкційного списку Міністерства фінансів США через його участь у мережі відмивання грошей. За інформацією Національного агентства боротьби зі злочинністю Великої Британії, ця мережа використовувалася для фінансування операцій російських спецслужб і мала зв’язки з європейськими наркокартелями.
Хоча компанія Altair Lojistik Ve Ticaret, через яку було укладено контракт, не перебуває під санкціями, Браденс є її потенційним бенефіціаром. Окрім того, він очолює декілька британських компаній, включно з TGR Corporate Concierge, яка також була внесена до санкційного списку США.
За даними FT, компанія Altair Lojistik Ve Ticaret співпрацювала з російськими структурами, що займалися закупівлею підсанкційної електроніки для військових цілей РФ.
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