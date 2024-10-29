«Укрнафта» придбала ліцензію на площу Кітван за 6,5 млн грн

«Укрнафта» – найбільша паливна компанія країни. У 2023-му вона видобула понад 80% нафти в країні – 1,4 млн т і близько 6% газу – 1,1 млрд кубометрів.

ПАТ «Укрнафта» придбало на торгах Державної служби геології та надр (Держгеонадр) спеціальний дозвіл на нафтогазову площу Кітван у Івано-Франківській області терміном на 20 років, пише «Інтерфакс-Україна» із посиланням на майданчик UBIZ.ua.

Ключові факти

Площа Кітван розташована на території Івано-Франківського та Калуського районів, за 15 км на південний захід від Богородчан. Вид корисної копалини: нафта, газ природний (бутани, етан, пропан), конденсат, газ, розчинений у нафті.

«Укрнафта» запропонувала за ліцензію 6,5 млн грн, а другий учасник торгів ТОВ «Євротекстиль» не вийшов за межі стартової ціни 5,017 млн грн.

На двох попередніх аукціонах інтерес до площі Кітван виявляла лише «Укрнафта» і торги скасовували.

Торги ще на пʼять ділянок надр із нафтогазовими покладами скасовано через повну відсутність пропозицій. Йдеться про Таращанську (стартова ціна – 77,14 млн грн, Чернівецька область), Любінецьку (48,309 млн грн, Львівська область), Добробратівську площі (29,271 млн грн, Закарпатська область), а також ділянку Межиріччя-Східна (24,69 млн грн) і Південно-Монастирцьке родовище (19,286 млн грн, обидва – Львівська область).

Держгеонадр на аукціонах 24 вересня продала 5 з 11 спеціальних дозволів на ділянки надр із нафтогазовими покладами на загальну суму 1,2 млрд грн.

Повторні торги на шість ліцензій, що залишилися, було призначено на 11 і 29 жовтня зі зниженням ціни на них на 25% і 25% від початкової.

Контекст

«Укрнафта» – найбільший видобувач нафти в Україні. До націоналізації 50% +1 акція «Укрнафти» належали державній «Нафтогаз України», групі «Приват» – близько 42% акцій. Решта – міноритарні акціонери. До війни Forbes оцінював «Укрнафту» майже у $1,5 млрд. Зараз вартість компанії – $748 млн. Частка групи «Приват» – $314 млн.

«Укрнафта» дісталась Корецькому після понад 20 років контролю групою «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. У 2022 році, через дев’ять місяців повномасштабної війни, держава просто перевела акції «Укрнафти» і «Укртатнафти» у свою власність. Офіційна причина відчуження – акції прирівняли до військового майна, яке потрібне для захисту від ворога. Неофіційна – в перші місяці російського вторгнення Коломойський нібито ніяк не допомагав країні та не повністю платив податки, розповідали джерела Forbes в ОП та «Слузі народу».

За результатами 2023 року чистий прибуток компанії склав 23,6 млрд грн. Торік «Укрнафта» сплатила більше ніж 25,7 млрд грн податків, з них 4,36 млрд грн податку на прибуток.

За перше півріччя 2024 року «Укрнафта» отримала 10,6 млрд грн чистого прибутку. Це на 25% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли чистий прибуток становив 14,1 млрд грн.