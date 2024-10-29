«Укрнафта» приобрела лицензию на площадь Китван за 6,5 млн грн

«Укрнафта» – самая крупная топливная компания страны. В 2023 году она добыла более 80% нефти в стране – 1,4 млн т и около 6% газа – 1,1 млрд кубометров.

ПАО «Укрнафта» приобрело на торгах Государственной службы геологии и недр специальное разрешение на нефтегазовую площадь Китван в Ивано-Франковской области сроком на 20 лет, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на площадку UBIZ.ua.

Ключевые факты

Площадь Китван расположена на территории Ивано-Франковского и Калушского районов, в 15 км юго-западнее Богородчан. Виды полезных ископаемых: нефть, газ природный (бутаны, этан, пропан), конденсат, газ, растворенный в нефти.

«Укрнафта» предложила за лицензию 6,5 млн грн, а второй участник торгов ООО «Евротекстиль» не вышел за пределы стартовой цены 5,017 млн грн.

На двух предыдущих аукционах интерес к площади Китван проявляла только «Укрнафта», и торги отменяли.

Торги еще на пять участков недр с нефтегазовыми залежами отменены из-за полного отсутствия предложений. Речь идет о Таращанской (стартовая цена – 77,14 млн грн, Черновицкая область), Любинецкой (48,309 млн грн, Львовская область), Добробратовской площадях (29,271 млн грн, Закарпатская область), а также участке Междуречье – Схидна (24,69 млн грн) ) и Южно-Монастырецкое месторождение (19,286 млн грн, оба – Львовская область).

Госгеонадра на аукционах 24 сентября продала пять из 11 специальных разрешений на участки недр с нефтегазовыми залежами на общую сумму 1,2 млрд грн.

Повторные торги на оставшиеся шесть лицензий были назначены на 11 и 29 октября со снижением цены на них на 25% и 25% от первоначальной.

Контекст

«Укрнафта» – самый крупный добытчик нефти в Украине. До национализации 50%+1 акция «Укрнафты» принадлежали государственной «Нафтогаз Украины», группе «Приват» – около 42% акций. Остальные – миноритарные акционеры. До войны Forbes оценивал «Укрнафту» почти в $1,5 млрд. Сейчас стоимость компании – $748 млн. Доля группы «Приват» – $314 млн.

«Укрнафта» досталась Корецкому после более чем 20 лет контроля группой «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В 2022 году, спустя девять месяцев полномасштабной войны, государство просто перевело акции «Укрнафты» и «Укртатнафты» в свою собственность. Официальная причина отчуждения – акции приравняли к военному имуществу, необходимому для защиты от врага. Неофициальная – в первые месяцы российского вторжения Коломойский якобы никак не помогал стране и не полностью платил налоги, рассказывали источники Forbes в ОП и «Слуге народа».

По результатам 2023 года чистая прибыль компании составила 23,6 млрд грн. В прошлом году «Укрнафта» уплатила более 25,7 млрд грн налогов, из них 4,36 млрд грн налога на прибыль.

За первое полугодие 2024 года «Укрнафта» получила 10,6 млрд грн чистой прибыли. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда чистая прибыль составила 14,1 млрд грн.