«Укрпошта» менш ніж за дві доби заробила на марці про Будапештський меморандум понад 2 млн грн

За менш ніж дві доби «Укрпошта» продала поштових марок «Будапештський меморандум – це х***я» на 2 млн грн. Про це повідомив Forbes Ukraine СЕО компанії Ігор Смілянський.

Ключові факти

За майже дві доби «Укрпошта» продала 3500 листів з маркою про Будапештський меморандум на більш ніж 2 млн грн. «Для проєкту «Власна марка» – це рекордні темпи», – каже Ігор Смілянський.

– це рекордні темпи», – каже Ігор Смілянський. В одному листі – дев`ять марок, а його вартість – 600 грн. «Укрпошта» ввела обмеження – продає тільки до п`яти листів за одне замовлення.

Контекст

На початку січня президент Володимир Зеленський дав тригодинне інтервʼю американському подкастеру Лексу Фрідману. Зокрема, Зеленський наголосив, що Україні для припинення війни потрібні надійні гарантії безпеки не лише «на папері», оскільки свого часу гарантам Будапештського меморандуму було «похеру» на Україну.

Зеленський зазначив, що говорив із новообраним президентом США Дональдом Трампом про Будапештський меморандум, і «ми ще не закінчили цю розмову, ми її продовжимо».