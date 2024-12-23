Мінʼюст проведе оцінку резервних копій держреєстрів і почне відновлення 24 грудня

Міністерство юстиції розпочало відновлення інфраструктури системи реєстрів. Про це заявив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко, пише «Інтерфакс-Україна» . 24 грудня буде проведено валідацію резервних копій, і прогнозується початок відновлення.

Ключові факти

«Завтра вже буде проведено валідацію резервних копій, і прогнозується початок відновлення згідно з узгодженим планом. Платформи вже сформовані, розпочинається їх безпосереднє наповнення», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, насамперед буде відновлено Єдиний реєстр довіреностей, Реєстр спеціальних бланків і нотаріальних документів, Спадковий реєстр, а далі — Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр і Державний реєстр майнових прав.

Водночас заступник міністра констатував, що функціональних можливостей запускати всі ці реєстри по черзі немає, оскільки вони повʼязані між собою, і їх буде запущено в комплексі.

Контекст

19 грудня Міністерство юстиції заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри.

Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.

Через атаку, організовану росіянами, тимчасово припинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Метою зловмисників було порушення функціонування критично важливої інфраструктури. За словами Стефанішиної, на першочергове відновлення роботи знадобиться орієнтовно два тижні.

Попри серйозність атаки, витоку персональних даних не підтверджено. Однак, як зазначив в.о. керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов, розслідування триває, і служба наразі не може остаточно спростувати можливість витоку.

Стефанішина запевнила, що всі дані збережено та підлягають відновленню. Реєстри будуть відновлені в повному обсязі, але це потребуватиме часу.

Загалом не працюють понад 60 держреєстрів через кібератаку росіян на Мін’юст. Які наслідки й чим загрожує українцям витік даних, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Причиною масштабної кібератаки на державні реєстри Мінʼюсту міг бути як фішинг, так і підкуп працівників, які мали доступ до цих реєстрів, заявив Олександр Федієнко – голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.