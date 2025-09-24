Уряд ставить за мету до кінця 2026 року збільшити капітал Експортно-кредитного агентства на 5 млрд грн та забезпечити викуп польською агенцією KUKE частки в ньому на суму €10 млн, що за середньорічним курсом проєкту держбюджету-2026 становить 494 млн грн. Про це йдеться у програмі діяльності Кабінету Міністрів України, поданій до парламенту 23 вересня.

Деталі

Також програма передбачає рішення уряду про початок продажу державних Сенс Банку та Укргазбанку із залученням радника для цього процесу до 31 жовтня 2026 року.

Згідно з документом, до 31 жовтня 2026 року має бути ухвалено постанову про затвердження Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків.

У рамках програми розширеного фінансування EFF з МВФ Україна взяла на себе зобов’язання зменшувати державну частку в банківському секторі, яка на середину 2025 року сягнула 54,4% за загальними активами та 52,2% за чистими активами, а кількість банків під контролем держави зросла до семи.

У червні 2024 року, після четвертого перегляду програми з МВФ, Україна мала призначити міжнародного консультанта для продажу Укргазбанку та Сенс Банку до кінця вересня 2024 року. Однак цей термін було перенесено, зокрема через ухвалення у жовтні 2024 року закону №3983-IX про особливості продажу держбанків.

Контекст

На початку 2025 року тодішня перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко заявила на форумі в Давосі про готовність України розглядати приватизацію Сенс Банку та частки «Укрнафти». У квітні 2025 року Кабмін утретє продовжив термін пошуку фінансового радника для продажу Сенс Банку та Укргазбанку до кінця липня, але після восьмого перегляду програми EFF у червні 2025 року чіткі строки призначення консультанта вже не зазначалися.

У серпні 2025 року Рада з фінансової стабільності дійшла висновку, що продаж акцій Сенс Банку та Укргазбанку не матиме негативного впливу на фінансову стабільність банківської системи, що відкриває шлях для урядового рішення про їх приватизацію.

Статутний капітал ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» наразі становить 2 млрд грн. За перші вісім місяців 2025 року ЕКА надало підтримку несировинному експорту на суму 9,15 млрд грн, що майже вдвічі перевищує показник за той самий період 2024 року, коли обсяг підтримки становив 4,98 млрд грн.