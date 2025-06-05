Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ) та Данське експортно-кредитне агентство EIFO уклали першу угоду в рамках програми експортних кредитних гарантій ЄС для України, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Деталі

Ця програма покликана сприяти діяльності європейських компаній в Україні та поглиблювати економічну інтеграцію України з Євросоюзом.

Угода передбачає фінансування до €20 млн для підтримки експортно-кредитних операцій, що дозволить приблизно 40 данським компаніям розширити свою присутність в Україні.

Це перша з приблизно 13 запланованих угод у країнах-членах ЄС. Загальний бюджет програми становить близько €300 млн для підтримки малих і середніх підприємств (МСП) та компаній із середнім рівнем капіталізації в ЄС.

Гарантійний механізм ЄІФ реалізується в рамках програми «експортних кредитів» за підтримки ініціативи InvestEU від Єврокомісії.

«Гарантії експортних кредитів, розроблені групою ЄІБ та ЄК, знижують ризики для європейських компаній. Через національні експортно-кредитні агентства цей механізм надає бізнесу впевненість для співпраці з українськими партнерами та розвитку торгівлі», – зазначила перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

У Міністерстві економіки наголосили, що підтримка ЄС є ключовою для української економіки та сприяє поступовій інтеграції до єдиного європейського ринку.

Контекст

У листопаді 2024 року Україна та Данія уклали угоду про запровадження механізму fast-track для прискорення інвестицій. Цей механізм спрощує доступ данського бізнесу до українського ринку шляхом усунення адміністративних бар’єрів.

Угода ґрунтується на меморандумі від квітня 2024 року, який передбачав виділення €40 млн для фонду EIFO та €380 млн на підтримку критичної інфраструктури, зокрема проєктів із відновлюваної енергетики.

Міністр бізнесу Данії Мортен Бедскоу заявив, що уряд спрямував щонайменше 300 млн крон (приблизно $43 млн) на Дансько-український фонд для стимулювання інвестицій данських компаній в Україні. Це забезпечило Україні військову та гуманітарну допомогу, а також надало бізнесу фінансову підтримку та інструменти для зниження ризиків під час співпраці з українськими партнерами.