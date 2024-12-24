Правительство упростило закупку беспилотников и РЭБ. Что изменится

Кабинет Министров утвердил постановление, выводящее закупки беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отечественного производства на постоянную основу, сообщил министр обороны Рустем Умеров 24 декабря. По его словам, закупки будут проходить быстрее и прозрачнее.

Ключевые факты

По словам Умерова, решение обеспечивает оперативность в поставке необходимых технологий на фронт и поддерживает украинских производителей, предоставляя им возможность стабильного развития и усовершенствования продукции.

«Это решение означает стабильность, системность и предсказуемость для всех участников процесса», – написал министр.

В рамках упрощения процедур командиры воинских частей могут закупать беспилотники и РЭБ тактического уровня без лишних бюрократических согласований с Генштабом и другими органами военного управления.

Предусмотрено расширение доступа к рамочным соглашениям: воинские части могут присоединяться к соглашениям, заключенным закупочными агентствами МОУ и Госспецсвязи, что позволит получать технику быстрее и по конкурентным ценам.

Теперь военные смогут эффективнее планировать свои потребности, а производители – сосредоточиться на технологическом развитии и масштабировании производства, объяснил министр обороны.

Контекст

В 2024 году Украина уже перевыполнила план по изготовлению 1 млн дронов, а новой амбициозной целью станет производство 3000 крылатых ракет.

Президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 19 ноября, презентовал План внутренней устойчивости, предусматривающий производство в 2025 году не менее 30 000 дальнобойных дронов и 3000 крылатых ракет и ракет-дронов.

В сфере ОПК работает более 600 отечественных компаний, которые в общей сложности обеспечивают 300 000 рабочих мест, по данным президента. Он добавил, что Украина привлекла более 40 иностранных оборонных компаний для работы в стране.

К украинским частным производителям вооружения обратились 20 стран – членов НАТО относительно партнерства или поставки военной техники, говорится в опросе Технологических сил Украины.

4 декабря министр обороны Рустем Умеров подписал приказ о создании в каждой бригаде Вооруженных сил Украины должности уполномоченного по закупкам товаров, работ и услуг. По словам министра, основная цель реформы – чтобы армия быстро и эффективно получала все необходимое.

17 декабря Минобороны дополнительно выделило 1,89 млрд грн на закупку дронов, это позволит обеспечить военные формирования дополнительным объемом БПЛА по децентрализованным закупкам. В этом году сумма, израсходованная на беспилотники Минобороны, превысит 100 млрд грн.