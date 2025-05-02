Законопроєкт про ратифікацію угоди про надра зареєстрували у Верховній Раді. Депутати чекають деталей від уряду

Законопроєкт про ратифікацію угоди зі США про доступ до природних ресурсів, підписаної 1 травня , зареєстрований у Верховній Раді. свідчить інформація на сайті парламенту. Народний депутат Ярослав Железняк припустив , що Комітет з питань міжнародної політики може розглянути законопроєкт 8 травня.

Деталі

Наразі доступна лише загальна міжурядова угода про фонд: документ містить загальні положення без ключових деталей, зазначив Железняк.

За його словами, основним же є друга угода – про обмежене партнерство, яка налічує десятки сторінок і деталізує механізм роботи фонду, права сторін, місце його реєстрації, розподіл коштів тощо. «Цю угоду також погодили обидві сторони, але уряд поки не представив її депутатам», – сказав нардеп.

Таким чином, за його словами, депутати змушені голосувати за ратифікацію угоди, зміст якої їм ще не повністю відомий.

Железняк пояснив, що депутатам необхідно ознайомитися з повним пакетом документів, зокрема з угодою про обмежене партнерство, щоб зрозуміти, як функціонуватиме процедура наповнення фонду.

Контекст

17 квітня Україна та США підписали меморандум, який засвідчив намір сторін завершити підготовку та укласти угоду щодо доступу до надр. Повний текст меморандуму доступний за посиланням.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що рамкову угоду буде підписано найближчим часом. Він уточнив, що жодна попередня допомога від США не є предметом цієї угоди.

За словами Шмигаля, з 1 травня у Верховній Раді розпочнуться дискусії щодо ратифікації угоди. Після підписання документа першим віцепрем’єр-міністром Юлією Свириденко та представником США Куртом Бессентом угода повернеться до Кабінету Міністрів, який передасть її до парламенту разом із супровідними документами. Лише після ратифікації угода, як міжнародний договір, набуде чинності.

30 квітня Україна та США уклали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, який стане важливим механізмом для залучення інвестицій у відновлення української економіки та зміцнення стратегічного партнерства між країнами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує від угоди з Україною надходжень на суму понад $350 млрд. За його словами, саме таку суму, за його твердженням, попередній президент Джо Байден передав Україні у вигляді грошей і військової техніки.