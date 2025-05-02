Законопроект о ратификации соглашения о недрах зарегистрировали в Верховной Раде. Депутаты ждут деталей от правительства

Законопроект о ратификации соглашения с США о доступе к природным ресурсам, подписанного 1 мая , зарегистрирован в Верховной Раде. свидетельствует информация на сайте парламента. Народный депутат Ярослав Железняк предположил , что Комитет по вопросам международной политики может рассмотреть законопроект 8 мая.

Подробности

В настоящее время доступно только общее межправительственное соглашение о фонде: документ содержит общие положения без ключевых деталей, отметил Железняк.

По его словам, основным же является второе соглашение – об ограниченном партнерстве, которое насчитывает десятки страниц и детализирует механизм работы фонда, права сторон, место его регистрации, распределение средств и т.д. «Это соглашение также согласовали обе стороны, но правительство пока не представило его депутатам», – сказал нардеп.

Таким образом, по его словам, депутаты вынуждены голосовать за ратификацию соглашения, содержание которого им еще не полностью известно.

Железняк пояснил, что депутатам необходимо ознакомиться с полным пакетом документов, в частности, с соглашением об ограниченном партнерстве, чтобы понять, как будет функционировать процедура наполнения фонда.

Контекст

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение сторон завершить подготовку и заключить соглашение о доступе к недрам. Полный текст меморандума доступен по ссылке.

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что рамочное соглашение будет подписано в ближайшее время. Он уточнил, что ни одна предыдущая помощь от США не является предметом этого соглашения.

По словам Шмыгаля, с 1 мая в Верховной Раде начнутся дискуссии о ратификации соглашения. После подписания первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко и представителем США Куртом Бессентом соглашение вернется в Кабинет министров, который передаст его в парламент вместе с сопроводительными документами. Только после ратификации соглашение как международный договор вступит в силу.

30 апреля Украина и США заключили соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, который станет важным механизмом привлечения инвестиций в восстановление украинской экономики и укрепление стратегического партнерства между странами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от соглашения с Украиной поступлений на сумму свыше $350 млрд. По его словам, именно такую ​​сумму, по его утверждению, предыдущий президент Джо Байден передал Украине в виде денег и военной техники.