Уряд зберіг прогноз зростання українського експорту у 2025 році на рівні 7%

В уряді зберігають прогноз зростання українського експорту на 7% у 2025 році, попри зниження врожаю пізніх культур. Про це 25 листопада повідомило агентство « Інтерфакс-Україна », посилаючись на заяву заступника міністра економіки, торгового представника України Тараса Качки.

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Цей прогноз є обʼєктивним, і навіть може бути більш оптимістичним, зазначив заступник міністра економіки.

Качка наголосив на важливості аналізу не тільки обсягу врожаю, але й його складу. За його словами, більша частка сої, ріпаку та соняшнику дозволяє продавати ці товари за кращими цінами. Завдяки зміні цінової конʼюнктури зростання доходів від експорту зернових та олійних у наступному році є цілком можливим, навіть за менших обсягів.

Щодо металургійного експорту, то багато залежатиме від митних рішень Північної Америки, припустив Качка. Однак, за його словами, експорт металургійної продукції цього року може перевищити 20%, зокрема за чавуном та готовою продукцією.

Контекст

За три квартали 2024 року Україна експортувала 48,9 млн тонн агропродукції, що на 9,9 млн тонн, або понад 25%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Її вартість зросла на $1,4 млрд і склала $10,5 млрд, повідомила Державна митна служба 23 жовтня.

Зростання обсягів агроекспорту сприяє наповненню валютних резервів країни, що підтримує курс гривні, покриває зовнішній борг та забезпечує імпорт необхідних товарів.

Основною причиною зростання експорту стало відновлення морського сполучення. На сьогодні 89% агропродукції експортується морем, підкреслила Держмитслужба.

Ключовою групою товарів залишаються зернові культури – 42,3 млн тонн на суму $7,1 млрд. Іншим важливим елементом експорту є насіння та плоди олійних рослин: 5 млн тонн на $2,2 млрд.