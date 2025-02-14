Офіс президента виправив помилки в тексті рішення РНБО про санкції. Неточності стосувалися Порошенка, Жеваго і Медведчука

Внесено корективи до тексту додатка до рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про санкції проти експрезидента Петра Порошенка та чотирьох бізнесменів, яке було введене в дію указом президента Володимира Зеленського. Оновлення інформації на сайті президента України помітило видання « БізнесЦензор ». Ці помилки могли ускладнити реалізацію рішення про запровадження санкцій.

Деталі

Зміни стосуються виправлення фактологічних помилок, допущених під час складання документа.

Зокрема, тепер коректно вказано реєстраційний номер облікової картки платника податків Порошенка, що раніше містив 11 цифр замість 10.

Виправлена помилка в даті народження бізнесмена Костянтина Жеваго, проти якого теж введено санкції. Раніше вказана дата 7 січня 1957 року була замінена на правильний рік народження – 1974.

У документі виправлена інформація про наявність у Віктора Медведчука громадянства України.

Контекст

12 лютого РНБО ухвалила рішення про безстрокове введення санкцій проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука.

До запроваджених обмежень належать анулювання державних нагород, блокування активів, заборона на торгівлю, припинення виведення капіталів за кордон, зупинка виконання економічних і фінансових зобовʼязань та заборона на участь у приватизації та оренді державного майна.

Порошенко у своєму відеозверненні назвав це рішення «антиконституційним» і «політично мотивованим».

Служба безпеки України пояснила введення санкцій рішенням РНБО через «загрози державній безпеці». У повідомленні зазначається, що санкції були ініційовані через загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України та через створення перешкод для економічного розвитку з боку зазначених осіб.

13 лютого журналіст-розслідувач проєкту «Схеми» («Радіо Свобода») Максим Савчук вказав на помилки в додатку до рішення РНБО про санкції проти Порошенка та чотирьох бізнесменів, введеного указом президента Володимира Зеленського.