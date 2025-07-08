Українські металургійні підприємства за підсумками січня-червня збільшили виробництво чавуну на 5,8%, тоді як виробництво сталі знизилося на 4,9%, а прокату – на 2,2% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це свідчать дані об’єднання «Укрметалургпром» від 8 липня.

Деталі

У червні виробництво чавуну зросло на 4,7% до 563 200 т порівняно з червнем 2024 року (538 200 т) та на 3,5% порівняно з травнем 2025 року (544 400 т).

Виробництво сталі в червні знизилося на 9,9% до 550 500 т порівняно з червнем 2024 року (610 900 т) та на 3,7% порівняно з травнем 2025 року (571 800 т).

Виробництво прокату в червні зменшилося на 2,1% до 478 400 т порівняно з червнем 2024 року (488 700 т), але зросло на 0,3% порівняно з травнем 2025 року (476 900 т).

Контекст

У 2024 році Україна суттєво наростила металургійне виробництво порівняно з 2023 роком. Найбільше зростання зафіксовано у виробництві сталі – на 21,6%. Загальний обсяг виробництва збільшився на 18,1% і склав 7 млн т, а випуск металопродукції зріс на 15,8%, досягнувши 6,2 млн т.

За даними Державної митної служби, у 2024 році експорт залізорудної сировини (ЗРС) склав 33,7 млн т, що в 1,9 раза перевищує показник 2023 року. Експорт чорних металів зріс на 24%, досягнувши 6,5 млн т. Проте обсяги експорту руди та чорних металів залишаються значно нижчими за довоєнний рівень: чорних металів – менше третини від обсягів 2021 року, руди – 76%.

У січні 2024 року добове виробництво сталі в Україні склало 19 700 т. Пік зростання цього показника припав на червень 2024 року (24 500 т), після чого відбувалося щомісячне зниження.