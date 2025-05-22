Україна продовжила антидемпінгові мита на цемент і окремі види металопрокату

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила продовжити на п’ять років захисні мита на цемент із Молдови, Білорусі та Росії (хоча імпорт із РФ заборонений) і металопрокат із антикорозійним покриттям із Китаю та Росії. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки 22 травня.

Деталі

Мита варіюються залежно від країни: для цементу – 94,46% (Молдова), 57,03% (Білорусь), 114,95% (Росія); для металопрокату – 22,78% (Китай), 47,5% (Росія).

Ці заходи захищають українську промисловість від демпінгу – продажу товарів за заниженими цінами.

За ініціативи українських компаній розпочато нові розслідування щодо можливого введення мит на кабельно-провідникову продукцію з Азербайджану, Узбекистану та Туреччини, а також перегляду чинних заходів на китайські сталеві безшовні труби та вироби з чорних металів.

Україна, дотримуючись правил СОТ і принципів відкритої торгівлі, захищатиме внутрішній ринок від недобросовісного імпорту, заявила міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона закликала виробників звертатися до Мінекономіки у разі неринкової конкуренції.

Контекст

У травні 2019 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про запровадження антидемпінгових заходів щодо імпорту цементних клінкерів і портландцементу з Росії, Білорусі та Молдови.

Комісія встановила, що у 2015–2018 роках з цих країн здійснювався демпінговий імпорт. Частка цементних клінкерів і портландцементу з Росії, Білорусі та Молдови в загальному обсязі імпорту цих товарів в Україну постійно зростала протягом усього періоду дослідження, що вказує на намір подальшого збільшення обсягів демпінгового імпорту, заявили у Мінекономіки.