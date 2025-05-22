Україна продовжила антидемпінгові мита на цемент і окремі види металопрокату

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила продовжити на п’ять років захисні мита на цемент із Молдови, Білорусі та Росії (хоча імпорт із РФ заборонений) і металопрокат із антикорозійним покриттям із Китаю та Росії. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки 22 травня.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Деталі
- Мита варіюються залежно від країни: для цементу – 94,46% (Молдова), 57,03% (Білорусь), 114,95% (Росія); для металопрокату – 22,78% (Китай), 47,5% (Росія).
- Ці заходи захищають українську промисловість від демпінгу – продажу товарів за заниженими цінами.
- За ініціативи українських компаній розпочато нові розслідування щодо можливого введення мит на кабельно-провідникову продукцію з Азербайджану, Узбекистану та Туреччини, а також перегляду чинних заходів на китайські сталеві безшовні труби та вироби з чорних металів.
- Україна, дотримуючись правил СОТ і принципів відкритої торгівлі, захищатиме внутрішній ринок від недобросовісного імпорту, заявила міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона закликала виробників звертатися до Мінекономіки у разі неринкової конкуренції.
Контекст
У травні 2019 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про запровадження антидемпінгових заходів щодо імпорту цементних клінкерів і портландцементу з Росії, Білорусі та Молдови.
Комісія встановила, що у 2015–2018 роках з цих країн здійснювався демпінговий імпорт. Частка цементних клінкерів і портландцементу з Росії, Білорусі та Молдови в загальному обсязі імпорту цих товарів в Україну постійно зростала протягом усього періоду дослідження, що вказує на намір подальшого збільшення обсягів демпінгового імпорту, заявили у Мінекономіки.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.