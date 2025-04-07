В Україні зріс рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами після падіння у 2024-му – дослідження Kantar

У лютому 2025-го нелегальний ринок тютюнових виробів в Україні знову показав зростання — до 14,1% після року поступового зниження. Про це свідчать дані дослідження Kantar Україна 6 квітня на замовлення виробників тютюнових виробів. У жовтні рівень нелегальної торгівлі становив 12,6%, а середньорічний показник за 2024-й – 16,1%.

Ключові факти

Станом на лютий обсяг тіньового ринку сигарет в Україні становив понад 5 млрд шт, а річні втрати державного бюджету України оцінюються у 24,2 млрд грн. Для порівняння у жовтні 2024-му річні втрати державного бюджету України оцінювалися у 21,9 млрд грн, а обсяг тіньового ринку сигарет в Україні становив 6,3 млрд шт.

Інфографіка: Kantar Україна

На початку 2025 року більшість нелегальних тютюнових виробів (68%) продовжує продаватися через кіоски та магазини – ця тенденція зберігається з минулого року.

За даними дослідження, у лютому спостерігалося помітне зростання частки тютюнової продукції з маркуванням Duty Free або експортного призначення, яка нелегально продається в Україні. У лютому 2025 року вона становила 6,4%.

Третина контрафактної продукції (33%) має ознаки підроблених акцизних марок. З цієї частки 25% (за написом на упаковці) вказані, як виготовлені компаніями Marshall Finest Tobacco/United Tobacco/VK Tobacco FZE, ще 8% – «Українським тютюновим виробництвом».

Понад половина нелегальної продукції, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, і нелегально продається в Україні (55%), за написом на упаковці, вироблена Винниківською тютюновою фабрикою. Основні торгові марки цієї групи – Compliment (50%) та Lifa (5%). Решта 45% цієї категорії – продукція з невизначеним виробником; серед найпоширеніших брендів – Marshall (25%), Urta (9%) та Brut (6%).

Лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції є 6 областей України, де реалізується 73% такої продукції: Дніпропетровська – 28%, Одеська – 16%, Львівська – 9%, Харківська – 8%; Київ і Київська область – 7%, Хмельницька – 5%.

Контекст

Нелегальна торгівля тютюновими виробами – проблема, яка різною мірою зачіпає окремі країни. Контрабанда, ухилення від сплати податків при виробництві чи реалізації сигарет, контрафактне виробництво – різновиди нелегальної торгівлі в Україні.

Із вересня 2024-го роздрібні точки та онлайн-майданчики почали збільшувати пропозицію нелегального тютюну, а легальні продажі знижувалися другий місяць поспіль. Чому нелегальний ринок відновлює позиції – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

У листопаді 2024 року представники бізнес-спільноти звернулися до Верховної Ради з проханням підтримати урядову версію законопроєкту №11090 у частині механізму визначення розміру ставок акцизного податку. Бізнес застерігав, що навіть поступове підвищення адвалорної ставки може спричинити зростання нелегального ринку, зменшення прогнозованості бюджетних надходжень і негативний вплив на легальних виробників тютюнових виробів.

4 грудня Верховна Рада проголосувала в другому читанні та в цілому законопроєкт №11090 про внесення змін до Податкового кодексу щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Підвищення акцизів призведе до зростання цін на сигарети. За оцінками нардепа Ярослава Железняка, пачка сигарет подорожчає приблизно на 40 грн. За оцінкою ЦЕС, цигарки подорожчають на 20-25 грн.

У березні 2025-го президент Володимир Зеленський підписав закон №11090, який передбачає підвищення акцизного податку на тютюнові вироби з 2025 року.

Міністерство фінансів наголосило, що з 2018 року в Україні діє план щорічного підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20%, який мав привести ставки до вимог Директиви ЄС у 2025 році. Проте через девальваційні процеси, зокрема спричинені війною, акциз на сигарети у 2025 році сягне лише €70 замість запланованого рівня. Тому було вирішено поступово переглядати ставки акцизного податку до 2028 року.