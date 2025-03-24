Офіційно. Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Деталі

24.03.2025 документ повернуто з підписом від президента, свідчить інформація у повідомленні про стан проходження законопроєкту.

22 березня про підписання закону з посиланням на джерела повідомив нардеп, заступник голови комітету Верховної Ради з питань податків та фінансів Ярослав Железняк.

За його словами, підписання документа відбулося із затримкою більш ніж на три місяці після голосування у Верховній Раді. Через це, як стверджує Железняк, державний бюджет уже втратив понад 2 млрд грн доходів від початку року.

Закон містить перехідні положення, які мали набрати чинності з 1 січня 2025 року. Затримка з підписанням викликає труднощі з його впровадженням та створює невизначеність для бізнесу щодо розрахунків, додав він.

Нардеп прогнозує зростання вартості пачки сигарет приблизно на 40 грн, тоді як за підрахунками ЦЕС, ціна підвищиться на 20-25 грн.

Железняк опублікував таблицю змін за роками:

Контекст

4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №11090, який вносить зміни до Податкового кодексу щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Підвищення акцизів є ключовою умовою для завершення сьомого перегляду кредитної програми МВФ, уже погодженого на рівні експертів.

Міністерство фінансів наголосило, що з 2018 року в Україні діє план щорічного підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20%, який мав привести ставки до вимог Директиви ЄС у 2025 році. Проте через девальваційні процеси, зокрема спричинені війною, акциз на сигарети у 2025 році сягне лише €70 замість запланованого рівня. Тому було вирішено поступово переглядати ставки акцизного податку до 2028 року, пояснив Мінфін.

Реалізація законопроєкту збільшить доходи держбюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 001 млн грн, у 2027 році – 9 379 млн грн, у 2028 році – 13 852 млн грн, йдеться у пояснювальній записці.