Вартість угоди з Uklon зросла на 20% від суми, яка обговорювалась з наглядовою радою – президент «Київстар»

Вартість угоди з купівлі мобільним оператором «Київстар» з купівлі сервісу онлайн-виклику таксі Uklon зросла на 20% від суми, яку оператор обговорював з наглядовою радою. Про це в інтерв’ю Forbes розповів президент «Київстар» Олександр Комаров.

Ключові факти

«Вартість угоди зросла на близько 20% від тої, яку ми вже серйозно обговорювали з наглядовою радою. Основний драйвер – це результати Uklon», – сказав Комаров.

За словами президента «Київстар», найбільше його вразила динаміка виторгу Uklon, особливо у 2023 році. «Були торги, але якоїсь драматичної зміни ціни не було», – додає він.

Вартість угоди спирається на закритий фінансовий період – результати 2024-го, каже Комаров. «Ми порахували економіку угоди з Uklon досить консервативно і не додавали синергійний ефект», – додає він.

За словами Комарова, з точки зору fair value, «Київстар» придбав Uklon дешево. «Вона [угода] має великий потенціал з погляду бізнес-кейсу, який закладений в неї», – додає він.

Контекст

6 лютого Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії «Київстар» придбати контрольний пакет акцій Uklon.

«Київстар» подав заявку на придбання Uklon у грудні 2024-го, повідомив Антимонопольний комітет на запит Forbes Ukraine 24 січня.

Аналітичний відділ Forbes Ukraine оцінював угоду у $40–80 млн.

Сторони завершили процес закриття угоди щодо купівлі 97% корпоративних прав Uklon 2 квітня, йшлося в пресрелізі «Київстар». Решта 3% корпоративних прав Uklon залишилися у власності Віталія Дятленка, одного зі співзасновників компанії.

Лідер українського ринку Uklon закінчив три квартали 2024-го з виторгом у 1,2 млрд грн, за даними YouControl. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період 2023-го.

Для компанії 2024-й – перший повноцінний рік без участі в операційному управлінні співзасновників Сергія Смуся, Віталія Дятленка, Дмитра і Вікторії Дубровських. Вони перейшли до наглядової ради у серпні 2023 року. Компанію очолив Сергій Гришков. «Після нашого виходу з операційки компанія стала дорожчою», – казав у грудні 2024-го Forbes Ukraine Смусь.