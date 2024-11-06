Акції Ferrexpo подорожчали на 35% на тлі новин про перемогу Трампа

Курс акцій гірничорудної компанії Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі підскочив на 35,05%, до 84,5 пенсів, пише «Інтерфакс-Україна» . Котирування окремих українських акцій на іноземних біржах зростають після новини про перемогу Дональда Трампа на виборах президента США та очікувань, що це дає більше шансів для припинення війни.

Ключові факти

Згідно з даними Лондонської біржі, курс акцій агрохолдингу МХП підвищився на 3,45%, до $4,2.

На Варшавській фондовій біржі зростання зафіксовано за акціями ІМК – на 2,36%, до 10,85 польських злотих, і акціями «Астарти» – на 0,63%, до 32,1 злотих.

Контекст

Підрахунок голосів президентських виборів у США ще триває. Тим часом Трамп вже виступив перед прихильниками у Палм-Біч у Флориді та оголосив про перемогу. Детальніше про перебіг виборів читайте в онлайн-хроніці від Forbes Ukraine.

На перемогу Трампа відреагували зростанням євробонди та ВВП-варанти України. Також російський ринок акцій показав стрімке зростання на торгах у середу, 6 листопада. Індекс Мосбіржі на 10:46 за Києвом зростав на 4,1%, це рекорд більш як за рік.

Долар продемонстрував наймасштабніше зростання з березня 2020 року, золото і нафта подешевшали, а курс біткоїна оновив рекордний максимум після того, як перші результати президентських виборів у США вказали на перевагу Трампа.