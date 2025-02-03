Forbes Ukraine 31 січня вперше провів захід Partners Day, щоб подякувати партнерам, згадати найкращі проєкти і розповісти про плани видання на наступний рік. Зустріч відвідали майже 300 гостей.

Захід розпочався хвилиною мовчання на честь незламності українців.

Редактор-засновник Forbes Ukraine Володимир Федорін повідомив, що Forbes продовжив ліцензію в Україні. ʼНаша мета – сприяти зростанню прошарку підприємців в Україні наступні п’ять роківʼ, – сказав Федорін.

ʼПотрапити у Forbes – це мотивація для багатьох українських підприємцівʼ, – сказав Олександр Конотопський, засновник Ajax Systems під час виступу ʼForbes у житті підприємцяʼ. Головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко відповів на питання президента Київстар Олександра Комарова про те як працює ньюзрум Forbes. Комаров відзначив якість матеріалів і професійність команди Forbes.

Комерційна директорка Forbes Ukraine Вікторія Іртлач презентувала нові проєкти та можливості для партнерів. ʼНаша мета — створити середовище, де кожен партнер знайде унікальні можливості для зростанняʼ, – наголосила вона.

Partners Day від Forbes — це новий формат івентів, який команда Forbes створює під ключ для кожного партнера. Повна організація заходу, адаптація під індивідуальні бізнес-цілі, стратегії та потреби компанії партнера. Підбор тем, спікерів, дизайну події та залучення цільової аудиторії — кожен етап розробляється так, щоб максимально підкреслити ваш бренд, забезпечити ефективний нетворкінг і створити унікальні можливості для розвитку бізнесу.

Разом із партнерами Forbes Ukraine надав 21,5 млн грн грантів на розвиток малого і середнього бізнесу, привернув увагу бізнесу до важливості створення дружнього до ветеранів середовища в бізнесі. Під час дискусії ʼЗдивуй мене якщо зможеш: як разом із Forbes виходити за межіʼ партнери з Sense Bank, ʼАстарта-Київʼ та Starlight Media згадали найкреативніші проєкти які реалізували разом з Forbes Ukraine.

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Другий блок заходу був присвячений інноваціям і масштабуванню бізнесу. Микита Мельник, AI Team Lead компанії IT SmartFlex, продемонстрував як працює AI-асистент Vodafone Дар’я. У живій взаємодії з аудиторією Дар’я показала, як AI може поліпшити клієнтський досвід і побудувати ефективну комунікацію.

В’ячеслав Климов, співзасновник ʼНової поштиʼ, у розмові з генеральним директором Nemiroff Юрієм Сорочинським поділився принципами які допомагають масштабувати бізнес. ʼКлюч до успіху компанії — це поєднання стратегії та ґрунтовного аналізуʼ, – сказав Клімов. В його компанії керуються принципом ʼремонту роялю під час концертуʼ, залишаючись гнучкими та готовими до змін у будь-який момент, додав він.

У панелі Forbes Lab Сергій Бадрітдінов, СЕО INTERTOP, та Марія Гарань, директорка «Порше Україна», обговорили майбутнє інновацій у своїх компаніях, підкресливши важливість адаптації до швидких змін ринку.

Інтерактивне шоу ʼШтормнадоʼ обʼєднало топ-менеджерів провідних українських компаній у творчому змаганні. У прямому ефірі учасникам потрібно було придумати рекламну кампанію мемкоїну для американського ринку. За допомогою залу маркетинговий директор Uklon Дмитро Назаренко та інші учасники вигадали мемкоїн ʼБорщʼ.

Під час церемонії нагородження Forbes Ukraine відзначив своїх партнерів за внесок у розвиток бізнес-середовища та ефективну співпрацю. Нагороди отримали: Sense Bank за ʼрозвиток сенсівʼ, Nemiroff за ʼвнесок у бізнес-культуруʼ, Інтерпайп – ʼміць бізнесуʼ, Lenovo – ʼінноваційний партнерʼ, ПУМБ – ʼмайстер масштабуʼ, Нова Пошта – ʼза підтримку підприємництваʼ, Ucloud – ʼнадійністьʼ. Яскравим завершенням заходу став виступ переможниці Євробачення-2024 Alyona Alyona.

Дизайнерська концепція заходу відображала мультимедійність Forbes — це був спектр можливостей для партнерів. Візуальні елементи, зокрема мультикольорові тестові патерни телебачення, символізували налаштування, адаптацію та розширення співпраці.

Захід став місцем народження нових ідей для колаборацій із партнерами, що обіцяють ще більше можливостей для розвитку бізнесу. Forbes Ukraine продовжує будувати середовище для нетривіальних ідей, потужного нетворкінгу та синергії. Якщо ви бажаєте стати партнером Forbes, звʼяжіться з нами для обговорення можливостей співпраці.