Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Вугільні підприємства на Донеччині зупинили роботу після ударів авіабомбами РФ

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

На Донеччині внаслідок пʼяти авіаударів керованими авіабомбами пошкоджено обʼєкти вугільних підприємств. Про це повідомляє пресслужба Міненерго 5 листопада.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

  • Уражені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства тимчасово не працюють. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
  • «Російський терор триває. Проводимо переговори з партнерами про посилення ППО та обладнання для оперативного відновлення енергетичної інфраструктури», – заявила Світлана Гринчук.

Контекст 

З початку жовтня РФ поновила масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру України. Найкритичніше становище у прифрнонтових регіонах. 

Цього року тактика російських обстрілів енергосистеми суттєво відрізняється від торішньої: якщо раніше удари були хаотичними та спрямованими на максимальну кількість об’єктів, то тепер вони концентруються на окремих регіонах і більше схожі на стратегію випаленої землі. Детальніше про нову тактику росіян та прогнози на зиму – у матеріалі Forbes Ukraine.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні