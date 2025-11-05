Деталі

Уражені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства тимчасово не працюють. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

«Російський терор триває. Проводимо переговори з партнерами про посилення ППО та обладнання для оперативного відновлення енергетичної інфраструктури», – заявила Світлана Гринчук.

Контекст

З початку жовтня РФ поновила масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру України. Найкритичніше становище у прифрнонтових регіонах.

Цього року тактика російських обстрілів енергосистеми суттєво відрізняється від торішньої: якщо раніше удари були хаотичними та спрямованими на максимальну кількість об’єктів, то тепер вони концентруються на окремих регіонах і більше схожі на стратегію випаленої землі. Детальніше про нову тактику росіян та прогнози на зиму – у матеріалі Forbes Ukraine.