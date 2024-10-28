Японія надасть Україні $3 млрд в межах кредиту G7 на $50 млрд

Деталі

Кредит надасть Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) через фонд Світового банку.

Японія робить свій внесок з умовою, що ці кошти не використовуватимуться у військових цілях.

Контекст

У червні лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд, який буде погашено за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів у розмірі близько €260 млрд, більша частина яких зберігається в Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд, а $10 млрд, що залишилися, розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

26 жовтня країни G7 завершили оформлення кредиту у розмірі $50 млрд для України. «Сьогодні ми, лідери країн Великої сімки, досягли консенсусу про те, як надати Україні близько 50 мільярдів доларів у вигляді кредитів за програмою надзвичайного прискорення доходів (ERA). Кошти кредиту будуть розподілені кількома каналами для підтримки бюджетної, військової та відновлювальної допомоги Україні», – йдеться у комюніке лідерів G7.