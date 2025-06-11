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YouTube у 2024 році сприяв появі 490 000 робочих місць у США та збільшив ВВП країни на $55 млрд

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

YouTube у 2024 році сприяв створенню у США понад 490 000 робочих місць із повною зайнятістю та додала більш ніж $55 млрд до ВВП країни, йдеться у звіті компанії.

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Деталі 

  • Екосистема YouTube включає не лише творців контенту, а й фахівців, які їх підтримують: відеомонтажерів, асистентів, PR-менеджерів, а також працівників компаній, таких як Patreon, Spotter і Linktree, що співпрацюють із авторами.
  • Попри скорочення венчурних інвестицій, економічний вплив платформи зростає. Порівняно з 2022 роком, кількість робочих місць збільшилася на 100 000, а внесок у ВВП зріс на $20 млрд.
  • YouTube залишається надійною платформою для заробітку. Автори, які беруть участь у партнерській програмі, отримують 55% доходу від реклами, що забезпечує їм стабільний прибуток.

Контекст 

YouTube розпочав свою роботу 14 лютого 2005 року – саме тоді було зареєстровано домен YouTube.com. Платформа швидко набрала популярність: уже до грудня того ж року офіційно відбулася її презентація, і щоденна кількість переглядів перевищила 2 млн.

Сьогодні YouTube є одним із найбільших відеохостингів у світі – щодня користувачі переглядають понад 1 млрд годин відео. 

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