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Заборгованість українців за мікрокредитами з початку року зросла в 1,7 раза, до 16 млрд грн – Опендатабот

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

З початку 2024 року загальна заборгованість українців за мікрокредитами збільшилась в 1,7 рази, з 9,3 млрд грн до понад 16 млрд грн. Середній розмір мікропозики збільшився на 28%, до до 6190 грн, повідомив Опендатабот 4 грудня.

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Деталі 

  • Цього року українці оформили 5,9 млн мікрокредитів на суму 37,11 млрд грн. Хоча кількість позик залишилася майже такою ж, як і минулого року, сума виданих кредитів зросла на 30%.
  • За рік середній розмір мікропозики збільшився на 28%, з 4830 грн ($126) у 2023 році до 6190 грн (близько $150) цьогоріч. Однак порівняно з 2021 роком сума кредиту в еквіваленті дещо знизилася, адже тоді середній розмір мікропозики становив $168.
  • Щомісяця в середньому укладається 670 000 договорів – такий самий показник, як і в минулому році. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 1,2 млн на місяць.
  • 90% мікропозик цього року оформлюється онлайн, а більшість угод укладаються на термін від 3 місяців до 1 року.

Контекст

На липень 2024 року заборгованість українців перед мікрофінансовими організаціями (МФО) перевищила 14,5 млрд грн, що на 5,2 млрд грн більше, ніж на початку року. Середня сума мікропозики зросла в 1,4 раза порівняно з 2023 роком і досягла 6 776 грн.

В Україні вже півтора року поспіль спостерігається зростання обсягів кредитування бізнесу та населення, а якість кредитного портфеля покращується понад рік. За даними Національного банку України, у третьому кварталі 2024 року обсяг кредитного портфеля клієнтів зріс на 22,4%.

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