Зеленський запровадив санкції проти виробників і постачальників дронів для Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про пакет санкцій проти російських і деяких інших фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську військову систему, про це він сказав у вечірньому відеозверненні 2 грудня.
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Ключові факти
- За словами президента, санкції запровадили проти розробників, виробників і постачальників безпілотників для Росії, осіб, які допомагають завозити в РФ критичні компоненти, а також навчають операторів дронів.
Цитата
«Підписав указ про пакет санкцій проти російських і деяких інших фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську військову систему. Це розробники, виробники та постачальники безпілотників для окупанта, особи, які допомагають завозити в Росію критичні компоненти, а також навчають операторів дронів. Загалом більше сотні суб’єктів», – повідомив Зеленський.
- Він додав, що Україна працює з партнерами над синхронізацією санкцій.
- В указі президента №796/2024 у список фізичних осіб, щодо яких введено санкції, потрапили 57 громадян Російської Федерації, які мають стосунок до виробництва та випробування дронів. У списку юросіб містяться 52 компанії, більшість із яких зареєстровані в Росії, одна – у Казахстані.
Контекст
У липні стало відомо, що китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранську модель, розгорнуту в Україні.
Союзники України прагнуть вжити жорстких заходів проти країн, які допомагають РФ, особливо до вступу Дональда Трампа на посаду президента США у січні. Під час своєї кампанії Трамп висловив скептицизм щодо підтримки України та заявив, що може швидко покласти край війні.
Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» на зустрічі в Італії 25–26 листопада оголосили про посилення санкцій проти РФ, зокрема щодо її «тіньового флоту» та суб’єктів у Китаї й інших країнах, які підтримують російський ВПК. Особлива увага приділяється фінансовим установам, що сприяють закупівлям для ВПК Росії.
Європейська комісія в рамках наступного 15-го пакету санкцій проти РФ пропонує включити до списку понад 50 осіб та майже 30 організацій, заморозивши їхні активи, писало агентство Bloomberg 25 листопада з посиланням на документи. До списку входять російські військові виробники, невелика група китайських фірм, що поставляють їм продукцію, інші компанії, які, ймовірно, співпрацюють з російськими підприємствами у виробництві ударних безпілотників, а також постачальники ключових компонентів, таких як двигуни.
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