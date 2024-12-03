Зеленський запровадив санкції проти виробників і постачальників дронів для Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про пакет санкцій проти російських і деяких інших фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську військову систему, про це він сказав у вечірньому відеозверненні 2 грудня.

Ключові факти

За словами президента, санкції запровадили проти розробників, виробників і постачальників безпілотників для Росії, осіб, які допомагають завозити в РФ критичні компоненти, а також навчають операторів дронів.

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«Підписав указ про пакет санкцій проти російських і деяких інших фізичних та юридичних осіб, які працюють на російську військову систему. Це розробники, виробники та постачальники безпілотників для окупанта, особи, які допомагають завозити в Росію критичні компоненти, а також навчають операторів дронів. Загалом більше сотні суб’єктів», – повідомив Зеленський.

Він додав, що Україна працює з партнерами над синхронізацією санкцій.

В указі президента №796/2024 у список фізичних осіб, щодо яких введено санкції, потрапили 57 громадян Російської Федерації, які мають стосунок до виробництва та випробування дронів. У списку юросіб містяться 52 компанії, більшість із яких зареєстровані в Росії, одна – у Казахстані.

Контекст

У липні стало відомо, що китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранську модель, розгорнуту в Україні.

Союзники України прагнуть вжити жорстких заходів проти країн, які допомагають РФ, особливо до вступу Дональда Трампа на посаду президента США у січні. Під час своєї кампанії Трамп висловив скептицизм щодо підтримки України та заявив, що може швидко покласти край війні.

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» на зустрічі в Італії 25–26 листопада оголосили про посилення санкцій проти РФ, зокрема щодо її «тіньового флоту» та суб’єктів у Китаї й інших країнах, які підтримують російський ВПК. Особлива увага приділяється фінансовим установам, що сприяють закупівлям для ВПК Росії.

Європейська комісія в рамках наступного 15-го пакету санкцій проти РФ пропонує включити до списку понад 50 осіб та майже 30 організацій, заморозивши їхні активи, писало агентство Bloomberg 25 листопада з посиланням на документи. До списку входять російські військові виробники, невелика група китайських фірм, що поставляють їм продукцію, інші компанії, які, ймовірно, співпрацюють з російськими підприємствами у виробництві ударних безпілотників, а також постачальники ключових компонентів, таких як двигуни.