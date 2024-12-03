Зеленский ввел санкции против производителей и поставщиков дронов для России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о пакете санкций против российских и некоторых других физических и юридических лиц, работающих на российскую военную систему, об этом идет речь в вечернем видеообращении 2 декабря.

Ключевые факты

По словам президента, санкции введены против разработчиков, производителей и поставщиков беспилотников для России, лиц, помогающих завозить в РФ критические компоненты, а также тех, кто обучает операторов дронов.

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«Подписал указ о пакете санкций против российских и некоторых других физических и юридических лиц, работающих на российскую военную систему. Это разработчики, производители и поставщики беспилотников для оккупанта, лица, помогающие ввозить в Россию критические компоненты, а также обучающие операторов дронов. В общей сложности более сотни субъектов», – сообщил Зеленский.

Он добавил, что Украина работает с партнерами по синхронизации санкций.

В указе президента №796/2024 в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, попали 57 граждан Российской Федерации, имеющих отношение к производству и испытанию дронов. В списке юрлиц содержатся 52 компании, большинство из которых зарегистрированы в России, одна – в Казахстане.

Контекст

В июле стало известно, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранскую модель, развернутую в Украине.

Союзники Украины стремятся принять жесткие меры против стран, которые помогают РФ, особенно до вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе.

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» на встрече в Италии 25–26 ноября объявили об ужесточении санкций против РФ, в частности в отношении ее «теневого флота» и субъектов в Китае и других странах, поддерживающих российский ВПК. Особое внимание уделяется финансовым учреждениям, способствующим закупкам для ВПК России.

Европейская комиссия в рамках следующего 15-го пакета санкций против РФ предлагает включить в список более 50 человек и почти 30 организаций, заморозив их активы, писало агентство Bloomberg 25 ноября со ссылкой на документы. В список входят российские военные производители, поставляющие им продукцию, другие компании, вероятно, сотрудничающие с российскими предприятиями в производстве ударных беспилотников, а также поставщики ключевых компонентов, таких как двигатели.