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800 точек. С начала вторжения более 30 украинских брендов запустили франшизу за границей. Кто открыл больше всего объектов и какие условия предлагают партнерам?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

3 хв читання

купити франшизу франшиза ресторану /Иллюстрация Анастасия Шишенок

По состоянию на июль 2025 года по меньшей мере 30 украинских компаний открыли франшизы в 31 стране Фото Иллюстрация Анастасия Шишенок

По состоянию на июль 2025 года украинские бренды имеют по меньшей мере 800 франчайзинговых точек более чем в 30 странах, свидетельствуют подсчеты Forbes Ukraine по данным Most Franchising. Какие компании смогли адаптировать бизнес-модель под рынки Европы, Азии и Северной Америки?

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Украинские франчайзеры в 2024–2025 годах расширили мировую экспансию. С августа 2024-го Lviv Croissants открылись в США, Франции и Южной Корее. В прошлом году в Польше открылась первая франшиза киберспортивного клуба Cyberion, а сеть автоматов самообслуживания «Бинокль кофе» взялась заполнять польские торговые центры.

Лидерами по открытиям украинских франшиз с 2022 года остаются Польша и Германия – после вторжения в эти страны выехало больше всего украинцев, говорит совладелец консалтинговой компании Most Franchising Артем Черный.

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