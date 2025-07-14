По состоянию на июль 2025 года украинские бренды имеют по меньшей мере 800 франчайзинговых точек более чем в 30 странах, свидетельствуют подсчеты Forbes Ukraine по данным Most Franchising. Какие компании смогли адаптировать бизнес-модель под рынки Европы, Азии и Северной Америки?

Украинские франчайзеры в 2024–2025 годах расширили мировую экспансию. С августа 2024-го Lviv Croissants открылись в США, Франции и Южной Корее. В прошлом году в Польше открылась первая франшиза киберспортивного клуба Cyberion, а сеть автоматов самообслуживания «Бинокль кофе» взялась заполнять польские торговые центры.

Лидерами по открытиям украинских франшиз с 2022 года остаются Польша и Германия – после вторжения в эти страны выехало больше всего украинцев, говорит совладелец консалтинговой компании Most Franchising Артем Черный.