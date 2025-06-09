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Гендиректор Comfy Игорь Хижняк публично атакует конкурентов, которых считает «серыми» игроками. Его пример вдохновил бизнесменов из других отраслей. Кто на чьей стороне в этом противоборстве и каковы результаты?
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