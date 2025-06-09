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Белый против серого. Comfy возглавила борьбу с рынком неофициальной электроники. Как «белые» компании из других отраслей планируют преодолевать конкурентов, не платящих налоги

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

6 хв читання

Хижняк, СЕО Comfy, Yabluka, ябко, техно їжак /Артем Галкин для Forbes Ukraine

Игорь Хижняк, СЕО Comfy Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

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Гендиректор Comfy Игорь Хижняк публично атакует конкурентов, которых считает «серыми» игроками. Его пример вдохновил бизнесменов из других отраслей. Кто на чьей стороне в этом противоборстве и каковы результаты?

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