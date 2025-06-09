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Гендиректор Comfy Ігор Хижняк публічно атакує конкурентів, яких вважає «сірими» гравцями. Його приклад надихнув бізнесменів з інших галузей. Хто на чиєму боці у цьому протиборстві і які результати?
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