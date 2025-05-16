«Боец, который справится». Соучредитель Film.ua Сергей Созановский сменяет Викторию Ярмощук в должности СЕО. Что это значит для компании?

В группе компаний Film.ua – кадровые изменения. Соучредитель группы Сергей Созановский возвращается к операционному управлению, сообщила пресс-служба Film.uа 15 мая. Виктория Ярмощук, занимавшая позицию СЕО с 2020-го, стала внештатной советницей по вопросам инвестирования. Что происходит?
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