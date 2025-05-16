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«Боец, который справится». Соучредитель Film.ua Сергей Созановский сменяет Викторию Ярмощук в должности СЕО. Что это значит для компании?

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes
Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

4 хв читання

Вікторія Ярмощук, Сергій Созановський /Film.ua Group

Соучредитель группы Film.ua Сергей Созановский возвращается к операционному управлению. Что означают изменения в компании? Фото Film.ua Group

В группе компаний Film.ua – кадровые изменения. Соучредитель группы Сергей Созановский возвращается к операционному управлению, сообщила пресс-служба Film.uа 15 мая. Виктория Ярмощук, занимавшая позицию СЕО с 2020-го, стала внештатной советницей по вопросам инвестирования. Что происходит?

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