«Боєць, який впорається». Співзасновник Film.ua Сергій Созановський змінює Вікторію Ярмощук на посаді СЕО. Що це значить для компанії?

У групі компаній Film.uа – кадрові зміни. Співзасновник групи Сергій Созановський повертається до операційного управління, повідомила пресслужба Film.uа 15 травня. Вікторія Ярмощук, яка займала позицію СЕО з 2020-го, стала позаштатною радницею з питань інвестування. Що відбувається?
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.