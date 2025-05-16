«Боєць, який впорається». Співзасновник Film.ua Сергій Созановський змінює Вікторію Ярмощук на посаді СЕО. Що це значить для компанії?

У групі компаній Film.uа – кадрові зміни. Співзасновник групи Сергій Созановський повертається до операційного управління, повідомила пресслужба Film.uа 15 травня. Вікторія Ярмощук, яка займала позицію СЕО з 2020-го, стала позаштатною радницею з питань інвестування. Що відбувається?