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Экономия на последней мили. «Новая почта» хочет зарабатывать на аренде ячеек в почтоматах. Может ли это помочь ей со «стагнацией доходов»

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

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Сколько «Новая почта» заработает на хранении вещей в почтоматах? Фото предоставлено пресс-службой

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«Новая почта» нарастила сеть почтаматов до крупнейшей в Европе и хочет зарабатывать, сдавая ячейки в аренду под хранение личных вещей. Сколько НП способна заработать на локерах и почему это может задеть и тех, кто не будет пользоваться новым сервисом?

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Во время музыкального фестиваля Atlas Festival 2025 18–21 июля лидер рынка почтовой доставки «Новая почта» предложила пользователям новую услугу – хранить личные вещи в девятиметровом локере на 144 ячейки. За 100 грн гости фестиваля сроком до пяти суток могли оставить в локере НП собственные вещи, которые не разрешено или неудобно проносить на мероприятие.

«Ажиотаж был настолько высоким, что уже на второй день пришлось срочно устанавливать рядом еще один такой же локер», – поделились в пресс-службе Nova по запросу Forbes Ukraine. За три дня фестиваля посетители воспользовались услугой 713 раз – кто-то оставлял вещи каждый день, другие – только раз, сообщили в НП.

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