«Новая почта» нарастила сеть почтаматов до крупнейшей в Европе и хочет зарабатывать, сдавая ячейки в аренду под хранение личных вещей . Сколько НП способна заработать на локерах и почему это может задеть и тех, кто не будет пользоваться новым сервисом?

Во время музыкального фестиваля Atlas Festival 2025 18–21 июля лидер рынка почтовой доставки «Новая почта» предложила пользователям новую услугу – хранить личные вещи в девятиметровом локере на 144 ячейки. За 100 грн гости фестиваля сроком до пяти суток могли оставить в локере НП собственные вещи, которые не разрешено или неудобно проносить на мероприятие.

«Ажиотаж был настолько высоким, что уже на второй день пришлось срочно устанавливать рядом еще один такой же локер», – поделились в пресс-службе Nova по запросу Forbes Ukraine. За три дня фестиваля посетители воспользовались услугой 713 раз – кто-то оставлял вещи каждый день, другие – только раз, сообщили в НП.