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«Стратегия на десятилетие вперед». Почему швейцарская MCS купила долю в логистическом бизнесе Егора Гребенникова и Рината Ахметова? Интервью с продавцом

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

6 хв читання

MSC купує частину сухого порту в Україні /предоставлено пресс-службой

«Дочка» контейнерного гиганта MSC стала партнером Ахметова. Что известно о самом крупном соглашении на рынке логистики во время войны Фото предоставлено пресс-службой

В мае 2025-го швейцарская Medlog SA, логистическое подразделение контейнерного гиганта Mediterranean Shipping Company (MSC), завершила сделку более чем на $15 млн, приобретя первые логистические активы в Украине. О деталях и последствиях сделки Forbes Ukraine рассказал Егор Гребенников, долю в активах которого купила Medlog

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