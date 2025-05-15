«Стратегия на десятилетие вперед». Почему швейцарская MCS купила долю в логистическом бизнесе Егора Гребенникова и Рината Ахметова? Интервью с продавцом

В мае 2025-го швейцарская Medlog SA, логистическое подразделение контейнерного гиганта Mediterranean Shipping Company (MSC), завершила сделку более чем на $15 млн, приобретя первые логистические активы в Украине. О деталях и последствиях сделки Forbes Ukraine рассказал Егор Гребенников, долю в активах которого купила Medlog