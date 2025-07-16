Олександр Бульба до 31 грудня 2025 року залишить посаду СЕО «Нової пошти». Про це 16 липня повідомила пресслужба компанії.

Деталі

У 2025 році завершиться десятирічний період співпраці «Нової пошти» з Олександром Бульбою. «Водночас будь-який успіх має свою ціну, й навіть найуспішніші проєкти потребують свіжого погляду. Саме тому співвласники компанії разом з Олександром ухвалили спільне рішення: 2025-й стане завершальним роком його перебування на посаді СЕО «Нової пошти», – йдеться у повідомленні.

Бульба очолюватиме компанію до кінця року, «фокусуючись на реалізації затвердженої стратегії розвитку». 31 грудня 2025 року «Нова пошта» отримає нового СЕО.

«Співвласники та наглядова рада висловлюють глибоку вдячність Олександру Бульбі за роки плідної співпраці та його неоціненний внесок у розвиток компанії», – зазначається у пресрелізі.

Контекст

«Нова пошта» з 2015 до 2025 року збільшила річний обсяг доставок із 93 млн до 500 млн (за планом на кінець 2025-го). До кінця поточного року мережа компанії охоплюватиме 50 000 точок сервісу по всій країні – у 25 разів більше, ніж на початку співпраці з Олександром Бульбою, кажуть у компанії.

За керівництва Бульбою компанія вийшла на перше місце у Європі за кількістю поштоматів в одній країні, що обслуговуються одним оператором. Водночас посилки по Україні стабільно доставляються менш ніж за 24 години, а міжнародний напрям демонструє впевнене зростання, заявила «Нова пошта».

За підсумками 2024 року дохід компанії зріс на 22% і склав 44,77 млрд грн, тоді як чистий прибуток знизився на 36,9%, до 2,5 млрд грн. Попри воєнні виклики, зокрема обстріли відділень і терміналів, «Нова пошта» зберігала стабільну роботу. Кількість відправлень зросла на 16%, перевищивши 480 млн посилок і вантажів, а індекс споживчої лояльності досяг 80,8%.

15 липня CЕО «Нової пошти» у Польщі Сергій Карпутєв оголосив про свій вихід із компанії.