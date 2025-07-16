Олександр Бульба до 31 грудня 2025 року залишить посаду СЕО «Нової пошти». Про це 16 липня повідомила пресслужба компанії.
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Деталі
- У 2025 році завершиться десятирічний період співпраці «Нової пошти» з Олександром Бульбою. «Водночас будь-який успіх має свою ціну, й навіть найуспішніші проєкти потребують свіжого погляду. Саме тому співвласники компанії разом з Олександром ухвалили спільне рішення: 2025-й стане завершальним роком його перебування на посаді СЕО «Нової пошти», – йдеться у повідомленні.
- Бульба очолюватиме компанію до кінця року, «фокусуючись на реалізації затвердженої стратегії розвитку». 31 грудня 2025 року «Нова пошта» отримає нового СЕО.
- «Співвласники та наглядова рада висловлюють глибоку вдячність Олександру Бульбі за роки плідної співпраці та його неоціненний внесок у розвиток компанії», – зазначається у пресрелізі.
Контекст
«Нова пошта» з 2015 до 2025 року збільшила річний обсяг доставок із 93 млн до 500 млн (за планом на кінець 2025-го). До кінця поточного року мережа компанії охоплюватиме 50 000 точок сервісу по всій країні – у 25 разів більше, ніж на початку співпраці з Олександром Бульбою, кажуть у компанії.
За керівництва Бульбою компанія вийшла на перше місце у Європі за кількістю поштоматів в одній країні, що обслуговуються одним оператором. Водночас посилки по Україні стабільно доставляються менш ніж за 24 години, а міжнародний напрям демонструє впевнене зростання, заявила «Нова пошта».
За підсумками 2024 року дохід компанії зріс на 22% і склав 44,77 млрд грн, тоді як чистий прибуток знизився на 36,9%, до 2,5 млрд грн. Попри воєнні виклики, зокрема обстріли відділень і терміналів, «Нова пошта» зберігала стабільну роботу. Кількість відправлень зросла на 16%, перевищивши 480 млн посилок і вантажів, а індекс споживчої лояльності досяг 80,8%.
15 липня CЕО «Нової пошти» у Польщі Сергій Карпутєв оголосив про свій вихід із компанії.
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