Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Собрали сливки. Украина в этом году экспортирует вдвое больше сливочного масла. Кто на этом заработает? Десять самых крупных экспортеров

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

4 хв читання

вершкове масло експорт /Getty Images

Топ-10 экспортеров сливочного масла обеспечивают 78% экспорта Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:17 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:17

В этом году Украина экспортирует почти вдвое больше сливочного масла, по прогнозу Ассоциации производителей молока. В чем причина роста экспорта, как украинское масло выигрывает конкуренцию в Европе и кто самые крупные экспортеры?

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні