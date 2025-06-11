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В этом году Украина экспортирует почти вдвое больше сливочного масла, по прогнозу Ассоциации производителей молока. В чем причина роста экспорта, как украинское масло выигрывает конкуренцию в Европе и кто самые крупные экспортеры?
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