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Зібрали вершки. Україна цьогоріч експортує вдвічі більше вершкового масла. Хто на цьому заробить? Десять найбільших експортерів

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

4 хв читання

вершкове масло експорт /Getty Images

Топ-10 експортерів вершкового масла забезпечують 78% експорту Фото Getty Images

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Цього року Україна експортує майже вдвічі більше вершкового масла, за прогнозом Асоціації виробників молока. В чому причина зростання експорту, як українське масло виграє конкуренцію в Європі і хто найбільші експортери?

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