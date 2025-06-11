Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:17 хвилин
Цього року Україна експортує майже вдвічі більше вершкового масла, за прогнозом Асоціації виробників молока. В чому причина зростання експорту, як українське масло виграє конкуренцію в Європі і хто найбільші експортери?
Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.