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Активи криптофондів у травні досягли рекордних $167 млрд. У чому причина

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

У травні активи, що зберігаються в криптофондах, досягли рекордного рівня через ослаблення торгової напруги і використання деякими інвесторами цифрових валют для хеджування від волатильності ринку та диверсифікації своїх активів у США, пише Reuters 9 червня.

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Ключові факти

  • Згідно із заданими Morningstar за 294 криптофондами, минулого місяця вони залучили $7,05 млрд, що є найвищим показником із грудня, внаслідок чого загальний обсяг активів під управлінням досяг рекордних $167 млрд.
  • Генеральний директор фінтех-компанії Aether Holdings Ніколас Лін вважає, що біткоїн «знову починає вступати у свої права», не лише як високоволатильний актив, а й як інструмент, який дедалі більше інвесторів використовують для хеджування своїх ризиків.
  • За останні три місяці біткоїн зріс більш ніж на 15%, перевищивши зростання індексу MSCI World Index на 3,6% і зростання цін на золото на 13,3%.
  • Аналітик та засновник Coin Bureau Нік Пакрі вважає, що одним із головних факторів зростання біткоїну є втрата віри в інвестиційну історію США. «Очікується, що долар продовжить падати, прибутковість облігацій зростає, на фондових ринках панує невизначеність. Але біткоін, схоже, тримається міцно», – сказав він.
  • За останній рік біткоїн отримав підтримку з боку інституційних інвесторів після схвалення спотових біткоїн-ETF та ефірних ETF у Сполучених Штатах.
  • За даними Coinshares, у травні чисті інвестиції в біткоїн склали $5,5 млрд., а в ефір – $890 млн.

Контекст

У 2024 році Bitcoin перетнув позначку $100 000, отримавши потужний імпульс від запуску ETF на біржах BlackRock і Fidelity, які разом накопичили $112 млрд у Bitcoin.

Біткоїн досяг свого історичного максимуму в $109 241 20 січня, в день інавгурації Дональда Трампа, але з того часу він впав на тлі занепокоєння войовничою позицією президента і ширших побоювань щодо економіки США.

Ринок криптовалют перейшов до стрімкого зростання 2 березня. Цьому сприяла заява Трампа про те, що потенційний стратегічний резерв цифрових активів США включатиме крім біткоїна та ефіріуму менш популярні токени Solana, XRP і Cardano. Але вже за кілька днів ринок знову просів.

22 травня ціна біткоїну зросла до $111 458. За останні 12 місяців його ціна зросла на 64,54%.

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