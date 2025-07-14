У понеділок вранці Біткоїн вперше подолав позначку $120 000, продемонструвавши зростання на 30% з грудня 2024 року. Зростання біткоїна зумовлене оптимізмом інвесторів після переобрання Трампа, інституційними інвестиціями в ETF та зростанням попиту на ризикові активи, пише Bloomberg .

Деталі

Криптовалюта досягла $121 344, що відображає денний приріст на 1,9% та подвоєння її вартості порівняно з минулим роком.

Це ралі було зумовлене поєднанням факторів, зокрема зростанням оптимізму інвесторів після переобрання Дональда Трампа та прокриптовалютної політики його адміністрації, значними інституційними інвестиціями в біржові фонди (ETF) Біткоїна та Ефіріуму, а також відновленням апетиту до ризикових активів, таких як акції, які також досягають рекордних максимумів.

Стрибок стався після кількох місяців торгівлі біткоїна поблизу $100 000, коли він вийшов із вузького торговельного діапазону, що викликало сумніви у скептиків щодо його здатності відновити динаміку початку року.

Прорив позначки $120 000 був підкріплений ліквідацією ведмежих ставок на суму понад $1 млрд протягом вихідних, за даними Coinglass, а також очікуваннями «Криптотижня» в Конгресі США, де можуть обговорювати чи голосувати за ключові криптовалютні закони.

Інші криптовалюти також показали зростання: Ефіріум зріс на 1,5%, а XRP і Solana – приблизно на 2,7% до полудня в Сінгапурі.

«Прорив Біткоїна вище $120 000 є значним, але справжнє випробування – це $125,000», – зазначила Рейчел Лукас, криптоаналітик BTC Markets. Вона наголосила, що хоча короткострокова фіксація прибутку можлива, висхідний тренд залишається потужним завдяки попиту з боку ETF, а підтримка на рівні $112 000 створює привабливу можливість для купівлі під час будь-яких відкатів.

«Цей зсув свідчить про зміну погляду на Біткоїн – не лише як на спекулятивний актив, а як на макрохедж та структурно дефіцитне сховище вартості», – зазначив Джордж Мандрес, старший трейдер XBTO Trading LLC. Він заявив, що поточне ралі, підкріплене інституційними інвестиціями в ETF та сприятливим ринковим середовищем, демонструє стабільність без різкої волатильності, характерної для попередніх булл-ранів.

Однак деякі аналітики залишаються обережними. Ніколай Сондергаард з Nansen припустив, що ралі може бути ізольованою подією, а не макроекономічним трендом, хоча він визнав, що останні політичні зміни в США, зокрема фіскальна експансія та очікування пом’якшення монетарної політики, створюють сприятливе тло для зростання Біткоїна.

Контекст

Ціна біткоїна зростає на тлі очікувань пом’якшення монетарної політики ФРС, зокрема зниження ставок, а також завдяки схваленим SEC спотовим ETF, які відкрили доступ до активу для інституційних інвесторів.

Експерти, однак, застерігають про можливі корекції через геополітичні ризики або негативні макроекономічні дані, зокрема індекс споживчих цін у США, який буде опубліковано 15 липня.