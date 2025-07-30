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Директор по ИИ. Поспешное введение такой должности может стать дорогостоящим провалом. Когда это верное решение для компании? Рассказывает Екатерина Стецюк

Екатерина Стецюк /из личного архива
Екатерина Стецюк
Контрибьюторка Forbes

5 хв читання

Найм Chief AI Officer может стать как самой лучшей инвестицией в будущее компании, так и самой дорогой ошибкой руководства. Разница между этими сценариями часто зависит от готовности организации к трансформации. Готова ли ваша компания к появлению ИИ-директора, стоит ли сначала позаботиться о фундаменте? Рассказывает CEO LyraTech Екатерина Стецюк.

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Искусственный интеллект превратился в мощный инструмент конкурентной борьбы. В корпоративном мире выкристаллизовывается новая ключевая роль – AI Director, Head of AI или, на уровне C-suite, Chief AI Officer (CAIO). Это ответ бизнеса на происходящие на рынке тектонические оползни. Компании, от промышленных гигантов до финтех-стартапов, начинают отдавать себе отчет: для системного внедрения ИИ нужен стратегический лидер.

Однако поспешное введение такой должности может стать дорогостоящим провалом. Исходя из более чем 10-летнего опыта внедрения ИИ-решений, я определила ключевые маркеры, которые сигнализируют, когда наем ИИ-директора является критически важным шагом, а когда преждевременной и неоправданной инвестицией.

Когда найм ИИ-директора – правильное решение

Стратегический фокус на инновациях и эффективности. Если в ДНК вашей компании заложен постоянный поиск путей к оптимизации, а автоматизация – не реакция на рынок, а проактивная стратегия, тогда ИИ-директор станет архитектором этой трансформации.

Он не просто предложит технологии, а интегрирует ИИ в вашу бизнес-модель, создаст единую дорожную карту для разных проектов, согласует инициативы департаментов с общими целями и преобразует амбиции в измеряемый результат.

У компании нет ИИ-экспертизы, но есть амбиции. Вы понимаете, что ИИ – реальный инструмент для роста бизнеса. Но у компании отсутствуют люди с практическим опытом, которые знают, как это реализовать. Возникает разрыв между амбициозной стратегией и способностью команды ее реализовать.

ИИ-директор становится мостом, объединяющим видение с реализацией, добавляя необходимую экспертизу и опыт .

Эксперименты есть, а масштабирование отсутствует. Отдельные команды тестируют ИИ-инструменты, запускают пилотные проекты, но эти инициативы остаются в «песочнице инноваций» и никогда не выходят на уровень полноценных продуктов.

74% компаний, согласно исследованию BCG, не могут добиться и масштабировать ценность ИИ. Это четкий сигнал об отсутствии единой стратегической рамки. ИИ-директор может централизовать управление, стандартизировать подходы, оценивать потенциальный ROI каждого проекта. Самое важное – обеспечить переход от успешных пилотов к полномасштабному внедрению, интегрированному в операционную деятельность компании.

Топ-менеджмент готов к трансформациям. Без поддержки со стороны руководства ИИ-директор не сможет реализовать никаких глубоких изменений. Если CEO и ключевые стейкхолдеры готовы инвестировать, перераспределять ресурсы и поддерживать непопулярные, но необходимые изменения, ИИ-директор получит рычаг воздействия. Без этой поддержки он останется дорогим консультантом без реальных полномочий. Если поддержка доступна, можно двигаться.

Есть данные, но они не используются эффективно. Данные – это нефть XXI века, но без технологий переработки они бесполезны. Если ваша компания годами собирает терабайты клиентских, операционных и рыночных данных, но они лежат «мертвым грузом», ИИ-директор – это тот, кто превратит их в актив.

Он построит инфраструктуру, запустит процессы анализа и монетизации, превращая пассивные данные в источник инсайтов и прямой прибыли.

Нет четкого понимания, как формировать ИИ-команду. Если неясно, кого нанимать, какие роли нужны, как оценивать кандидатов и управлять ИИ-проектами, следует привлечь лидера, который возьмет это под контроль.

Рынок ИИ-талантов перегрет, и найти, оценить и удержать настоящих профессионалов – сверхсложная задача. Если вы не знаете, чем Data Scientist отличается от ML Engineer, как построить MLOps-процессы и как мотивировать таких специалистов, вам нужен лидер. ИИ-директор сформирует центр компетенций, разработает организационную структуру и создаст культуру, способную привлекать лучшие кадры.

Конкуренты уже используют ИИ и выигрывают. Рынок не ждет. Если вы видите, что ваши конкуренты оптимизируют логистику, запускают персонализированные маркетинговые кампании или предлагают инновационные продукты на основе ИИ, и это уже влияет на ваши финансовые показатели, оттягивать нельзя.

Наем ИИ-директора становится стратегическим ответом на агрессивные действия соперников. Его задача – не просто догнать, а найти асимметричные преимущества, которые позволят вернуть лидерство.

Когда найм ИИ-директора – нецелесообразное решение

ИИ ради ИИ: отсутствие четкой бизнес-цели. Худшая мотивация – «все так делают». Если на вопрос «Какую конкретную проблему бизнеса мы решаем с помощью ИИ?» у вас нет четкого ответа, привязанного к метрикам, ИИ-директор превратится в дорогой символ инновационности без реального влияния.

Сначала – стратегия и бизнес-кейс, потом – поиск ИИ-лидера.

Функцию ИИ-лидера уже эффективно выполняет другой топ-менеджер. Если ваш CTO, CDO или даже COO уже успешно руководит ИИ-инициатами, владеет соответствующей экспертизой и достигает результатов, создание новой роли может быть контрпродуктивным. Это приведет к дублированию функций, размыванию ответственности и внутренним конфликтам за ресурсы и полномочия.

Лучшим решением будет усилить мандат и ресурсы действующего ИИ-лидера.

Отсутствие культуры работы с данными. Пытаться внедрить ИИ в компании, где данные собираются хаотично, их качество не контролируется, а решения принимаются на основе интуиции, — это все равно что строить небоскреб без фундамента. ИИ-директор в таких условиях будет «генералом без армии».

Сначала необходимо инвестировать в data governance, построить инфраструктуру и научить команду ценить данные как актив. Возможно, на этом этапе вам нужен не ИИ-директор, а сильный Chief Data Officer.

Компания не готова к переменам. ИИ – это не внедрение технологии, это трансформация процессов, мышления и культуры. Это требует гибкости, межфункционального взаимодействия и готовности отказываться от устаревших процессов.

Если ваша компания страдает от бюрократии, департаменты существуют в изолированных структурах, а любая инициатива наталкивается на сопротивление, ИИ-директор будет бессилен. Его лучшие идеи будут саботированы корпоративной инерцией.

Нет поддержки со стороны руководства. Декларативного согласия недостаточно. Если CEO и правление не готовы активно участвовать в процессе, выделять значительные бюджеты и защищать ИИ-стратегию перед другими стейкхолдерами, любой лидер будет обречен на роль «изолированного инноватора». Без доступа к ресурсам и полномочиям его работа сведется к написанию отчетов, которые никто не будет внедрять.

Наибольший барьер для масштабирования – не уже готовые сотрудники, а движущиеся недостаточно быстро лидеры, согласно исследованиям McKinsey.

Вы еще не знаете, действительно ли ИИ вам нужен. Это абсолютно нормальная и зрелая позиция. Прежде чем создавать новую должность C-level, проведите глубокий внутренний анализ или привлеките внешнего консультанта для проведения ИИ-аудита.

Цель – оценить процессы, сопоставить их с возможностями современного ИИ, рассчитать потенциальный ROI, риски и стоимость внедрения. Такой подход позволит принять решение, основанное на цифрах, а не на хайпе.

Назначение ИИ-директора – это не тактический ход, а стратегическое решение, свидетельствующее о зрелости компании. Это инвестиция в будущее, которая оправдывает себя только при наличии четких бизнес-целей, надежного фундамента данных и непреклонной воли к трансформации на всех уровнях организации.

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Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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