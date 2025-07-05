Forbes Ukraine протестував ШІ-модель для створення відео Veo 3 від Google, яку компанія представила 24 травня на своїй конференції I/O 2025. Veo 3 став одним найбільш революційних з понад 30 анонсів конференції. Для яких задач підходить ця модель та які в неї слабкі сторони?

З липня ШІ модель для створення відео Veo 3 від Google стала доступною в Україні. Сервіс – один з найгучніших анонсів конференції Google I/O 2025. «Ми вступаємо в нову еру творіння», – казав 24 травня на презентації віцепрезидент Google з питань Gemini Джош Вудворд і додав, що модель «надзвичайно реалістичною».

Veo 3 – найпотужніша версія ШІ-моделі для створення відео від Google. Вона дає можливість згенерувати 4K‑відео і синхронізовано додавати аудіо: музику, голос або звукові ефекти.