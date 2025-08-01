Маркетплейс Kasta представил 1 августа новую стратегию и экосистему «ежедневной выгоды» в формате SuperApp, говорится в пресс-релизе компании. Приложение объединяет маркетплейс и банкинг, созданный в партнерстве с Банк Кредит Днепр Александром Ярославским и Visa. Kasta также представила новую визуальную идентичность и карту Kasta Visa Card.

Ключевые факты

В приложении Kasta доступна банковская карта Kasta Visa Card с кешбэком до 20%, скидками до 30% на товары Kasta, кредитным лимитом до 100 000 грн, бесплатным обслуживанием и мгновенным возвратом средств.

«Мы хотим быть банком нового поколения: технологической платформой, понимающей потребности клиентов», – говорит председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов.

Ребрендинг компании разработало агентство Banda. Новый цвет бренда – бета-каротиновый, а знак плюс символизирует соединение сервисов в SuperApp. Новый слоган компании – «Всегда больше». В банковском контексте это означает доступ к кредитованию, кешбэкам и BNPL; в ритейле – более широкий ассортимент товаров, говорит директор по стратегии Banda Иван Филиппов.

«За 15 лет Kasta прошла эволюцию от модного маркетплейса до инновационной целостной экосистемы», – говорит основатель и CEO Kasta Андрей Логвин.

Контекст

Kasta работает на украинском рынке более 15 лет. Компания начинала как маркетплейс в сегменте моды, а с 2024-го расширила ассортимент через партнерство с другими игроками рынка – «Фокстрот», E-ZOO, Pampik, Intertop.

Инвесткомпания DCH Александра Ярославского 1 мая 2025 года получила разрешение Антимонопольного комитета на получение контрольной доли в маркетплейсе Kasta. Сумма сделки не разглашалась. «DCH выкупила часть моих акций», – подтвердил Forbes Ukraine CEO и соучредитель Андрей Логвин. Он продолжит быть CEO компании.