Мобілізоване IT. Як велика війна підштовхнула IT-підприємців інвестувати у DefenceTech та оборонні стартапи. Forbes Ukraine зібрав вісім кейсів

За три роки повномасштабної війни українські IT-підприємці інвестували мільйони в DefenceTech-компанії та запустили чимало оборонних стартапів. Forbes Ukraine зібрав вісім таких кейсів. Який досвід став у пригоді та чи продовжать вони цим займатися після війни?

«Я військовий і користувач своїх продуктів», – каже Іван Каунов, який до 2022-го будував фінансовий стартап, а тепер робить розвідувальні дрони. Він не єдиний, хто з початком великої війни, змінив підприємницький курс. Інвестиції на розробку дронів Каунов отримав від фонду Nezlamni, який запустили засновники іншої IT-компанії – Uklon.

У 2018-му засновники вони самі шукали інвестиції, бувши переконаними, що успіх в Україні – достатній аргумент для виходу в Кенію. «А нам відповідали: запустіться там, покажіть результати, і тоді будемо говорити, – згадує співзасновник Uklon Сергій Смусь. – Тепер ми відчуваємо, як на нас тоді дивилися».