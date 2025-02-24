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інвестиції в DefenceTech, оборонні стартапи айтівців /ілюстрація Getty Images / Анна Наконечна
Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Мобілізоване IT. Як велика війна підштовхнула IT-підприємців інвестувати у DefenceTech та оборонні стартапи. Forbes Ukraine зібрав вісім кейсів

Анастасія Несенюк
Анастасія Несенюк
Forbes
Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes
Таїса Мельник
Таїса Мельник
Forbes

6 хв читання

Як засновники великих IT-компаній почали інвестувати у DefenceTech, а стартапери – зробили півот в оборонні технології Фото ілюстрація Getty Images / Анна Наконечна

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За три роки повномасштабної війни українські IT-підприємці інвестували мільйони в DefenceTech-компанії та запустили чимало оборонних стартапів. Forbes Ukraine зібрав вісім таких кейсів. Який досвід став у пригоді та чи продовжать вони цим займатися після війни?

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«Я військовий і користувач своїх продуктів», – каже Іван Каунов, який до 2022-го будував фінансовий стартап, а тепер робить розвідувальні дрони. Він не єдиний, хто з початком великої війни, змінив підприємницький курс. Інвестиції на розробку дронів Каунов отримав від фонду Nezlamni, який запустили засновники іншої IT-компанії – Uklon.

У 2018-му засновники вони самі шукали інвестиції, бувши переконаними, що успіх в Україні – достатній аргумент для виходу в Кенію. «А нам відповідали: запустіться там, покажіть результати, і тоді будемо говорити, – згадує співзасновник Uklon Сергій Смусь. – Тепер ми відчуваємо, як на нас тоді дивилися». 

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