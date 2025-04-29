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«Роль плохого полицейского играли мы». Интервью с инвест-банкиром Dragon Capital, придумавшим соглашение с Uklon и сопровождавшим компанию на переговорах

Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

11 хв читання

як Dragon Capital збільшив оцінку Uklon /Владимир Герасимов для Forbes Ukraine

Михаил Гранчак, управляющий директор инвест-банковского направления Dragon Capital Фото Владимир Герасимов для Forbes Ukraine

Как увеличить оценку компании, когда стороны почти ударили по рукам? Ответ знает инвест-банкир Dragon Capital Михаил Гранчак, советник сервиса заказа авто Uklon во время соглашения с «Киевстаром». В интервью Forbes Ukraine он рассказал, что стало аргументом для пересмотра оценки, был ли риск срыва сделки и почему украинские бизнесмены всегда должны быть готовы продать компанию?

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