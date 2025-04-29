«Роль плохого полицейского играли мы». Интервью с инвест-банкиром Dragon Capital, придумавшим соглашение с Uklon и сопровождавшим компанию на переговорах

Как увеличить оценку компании, когда стороны почти ударили по рукам? Ответ знает инвест-банкир Dragon Capital Михаил Гранчак, советник сервиса заказа авто Uklon во время соглашения с «Киевстаром». В интервью Forbes Ukraine он рассказал, что стало аргументом для пересмотра оценки, был ли риск срыва сделки и почему украинские бизнесмены всегда должны быть готовы продать компанию?