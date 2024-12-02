«Треба автоматизувати Америку заново». Як обрання Трампа вплинуло на IT, на які технології є попит у світі та коли ринок почне зростати? Інтерв’ю керівника Ciklum

Віталій Нужний із 20-річним досвідом у керівництві IT-компаніями більш ніж пів року очолює Ciklum в Україні. Керувати IT-компанією, коли на ринку криза – це виклик, каже він. Як він розвиває менеджерів середньої ланки та переконує іноземних гігантів віддавати розробку в Україну?

«США зараз будуть індустріалізуватися, вони повертають виробництво до себе», – каже керівник однієї з найбільших IT-компаній Ciklum Віталій Нужний, 45. Для українського сервісного бізнесу, який розробляє програмне забезпечення на замовлення, це шанс відбити майже дворічне падіння.

Нужний очолив Ciklum в Україні у лютому 2024-го. Під його управлінням також відділення у Румунії, Болгарії та Польщі. Виторг українського Ciklum за девʼять місяців 2024-го – 2,4 млрд грн, що на 14,2% менше, ніж у 2023-му.