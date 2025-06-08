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Архитекторы человекоцентричности. Как бизнесу устоять во времена кадрового кризиса и перейти от культуры требований к культуре заботы. Пять тактик

Роман Бондарь
Роман Бондарь
Контрибьютор Forbes

5 хв читання

Криза — це не лише загроза, а й шанс. Можливість переглянути цінності, переформатувати підходи, створити людяні компанії, що живляться довірою, турботою і лідерством /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Савеленко

Кризис – это не только угроза, но и шанс. Возможность пересмотреть ценности, переформатировать подходы, создать человечные компании, питающиеся доверием, заботой и лидерством Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Савеленко

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Кризис человеческого капитала с украинским бизнесом надолго и будет нарастать. Хорошая новость – если ваш бизнес качественно сделает домашнее задание, то выйдет из кризиса победителем. Что нужно сделать? Пять стратегических шагов от управляющего директора Korn Ferry Ukraine Романа Бондаря

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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