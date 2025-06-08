Кризис человеческого капитала с украинским бизнесом надолго и будет нарастать. Хорошая новость – если ваш бизнес качественно сделает домашнее задание, то выйдет из кризиса победителем. Что нужно сделать? Пять стратегических шагов от управляющего директора Korn Ferry Ukraine Романа Бондаря