Криза людського капіталу з українським бізнесом надовго і буде наростати. Хороша новина – якщо ваш бізнес якісно зробить домашнє завдання, то вийде з кризи переможцем. Що треба зробити? Пʼять стратегічних кроків від керуючого директора Korn Ferry Ukraine Романа Бондаря