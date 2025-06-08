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Архітектори людиноцентричності. Як бізнесу встояти у часи кадрової кризи та перейти від культури вимог до культури турботи. Пʼять тактик

Роман Бондар
Роман Бондар
Контриб’ютор Forbes

5 хв читання

Криза — це не лише загроза, а й шанс. Можливість переглянути цінності, переформатувати підходи, створити людяні компанії, що живляться довірою, турботою і лідерством /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Савеленко

Криза — це не лише загроза, а й шанс. Можливість переглянути цінності, переформатувати підходи, створити людяні компанії, що живляться довірою, турботою і лідерством Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Савеленко

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Криза людського капіталу з українським бізнесом надовго і буде наростати. Хороша новина – якщо ваш бізнес якісно зробить домашнє завдання, то вийде з кризи переможцем. Що треба зробити? Пʼять стратегічних кроків від керуючого директора Korn Ferry Ukraine Романа Бондаря

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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