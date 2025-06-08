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Криза людського капіталу з українським бізнесом надовго і буде наростати. Хороша новина – якщо ваш бізнес якісно зробить домашнє завдання, то вийде з кризи переможцем. Що треба зробити? Пʼять стратегічних кроків від керуючого директора Korn Ferry Ukraine Романа Бондаря
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