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«Хотим искоренить коррупцию в боксе». Александр Усик инвестирует в недвижимость, сельское хозяйство и платформу боксеров на блокчейне. Что еще интересует его за пределами ринга?

Денис Кацило /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes
Борис Давиденко /Антон Забельский для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes

11 хв читання

Олександр Усик /Julia Black

Свои успехи на ринге Александр Усик объясняет настойчивостью, отдачей работе и тщательно подобранной командой Фото Julia Black

Достигнув вершины в боксе, Александр Усик делает первые шаги в бизнесе. На чем основаны его бизнес-решения и во что он инвестирует? Интервью украинского чемпиона для Forbes Ukraine

Во время интервью Forbes Ukraine за неделю до поединка за титулы WBC, WBA и WBO в тяжелом весе между украинским чемпионом Александром Усиком, 37, и британцем Тайсоном Фьюри, 36 (состоялся 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия) украинец излучает покой и уверенность.

Он только что завершил цикл интенсивной подготовки в испанском тренировочном лагере. Тогда дни Усика состояли преимущественно из общения с прессой и активностей, которые, по его словам, «разносят» поединок по миру.

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