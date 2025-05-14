«Было бы странно оставлять их в репертуаре». Андрей Билоус ушел с поста директора Молодого театра. Сколько приносили его представления?

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Андрей Билоус поставил треть спектаклей из репертуара Молодого театра. Лицензионные договоры по ним завершатся в конце театрального сезона – 30 июня 2025 года. Что ждет театр дальше?
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