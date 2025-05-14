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Андрій Білоус /официальная страница Молодого театра в Facebook
Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

«Было бы странно оставлять их в репертуаре». Андрей Билоус ушел с поста директора Молодого театра. Сколько приносили его представления?

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

2 хв читання

Андрей Билоус руководил Молодым театром 12 лет. В январе 2025 года его обвинили в притязаниях. Фото официальная страница Молодого театра в Facebook

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Андрей Билоус поставил треть спектаклей из репертуара Молодого театра. Лицензионные договоры по ним завершатся в конце театрального сезона – 30 июня 2025 года. Что ждет театр дальше?

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