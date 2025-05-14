Категория Жизнь Дата 14 мая 17:04 Forbes Digital «Было бы странно оставлять их в репертуаре». Андрей Билоус ушел с поста директора Молодого театра. Сколько приносили его представления? Анастасия Плис Forbes 2 хв читання Сохранить

Андрей Билоус руководил Молодым театром 12 лет. В январе 2025 года его обвинили в притязаниях. Фото официальная страница Молодого театра в Facebook









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2 00:00 / 04:24 Андрей Билоус поставил треть спектаклей из репертуара Молодого театра. Лицензионные договоры по ним завершатся в конце театрального сезона – 30 июня 2025 года. Что ждет театр дальше? Вы нашли ошибку или неточность? Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее. Исправить