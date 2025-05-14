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Андрій Білоус /офіційна сторінка Молодого театру в Facebook
Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

«Було б дивно залишати їх в репертуарі». Андрій Білоус пішов із посади директора Молодого театру. Скільки приносили його вистави?

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

2 хв читання

Андрій Білоус керував Молодим театром 12 років. У січні 2025-го його звинуватили в домаганнях. Фото офіційна сторінка Молодого театру в Facebook

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Андрій Білоус поставив третину вистав із репертуару Молодого театру. Ліцензійні договори по них завершаться наприкінці театрального сезону – 30 червня 2025-го. Що чекає на театр далі? 

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