Категорія Життя Дата 14 травня 17:04 Forbes Digital «Було б дивно залишати їх в репертуарі». Андрій Білоус пішов із посади директора Молодого театру. Скільки приносили його вистави? Анастасія Плис Forbes 2 хв читання Зберегти

Андрій Білоус керував Молодим театром 12 років. У січні 2025-го його звинуватили в домаганнях. Фото офіційна сторінка Молодого театру в Facebook









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2 00:00 / 04:24 Андрій Білоус поставив третину вистав із репертуару Молодого театру. Ліцензійні договори по них завершаться наприкінці театрального сезону – 30 червня 2025-го. Що чекає на театр далі? Ви знайшли помилку чи неточність? Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше. Виправити