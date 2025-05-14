«Було б дивно залишати їх в репертуарі». Андрій Білоус пішов із посади директора Молодого театру. Скільки приносили його вистави?

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Андрій Білоус поставив третину вистав із репертуару Молодого театру. Ліцензійні договори по них завершаться наприкінці театрального сезону – 30 червня 2025-го. Що чекає на театр далі?
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