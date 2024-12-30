Forbes Ukraine зібрав 105,6 млн грн на благодійні цілі за 2024 рік. Куди пішли гроші

У 2024-му ми посилили благодійну діяльність, Forbes Ukraine вдалося зібрати 105 616 000 грн. Це майже вп’ятеро більше, ніж торік. Більша частина коштів була спрямована на підтримку Сил оборони. Ми дякуємо всім підприємцям і компаніям, які надали нам кошти та ресурси, що допомагають країні й суспільству

Ключові ініціативи

«Майстри Добра»

23 серпня відбувся благодійний форум від Forbes Ukraine. Завдяки учасникам і партнерам зібрано понад 6 млн грн.

Мета: збір коштів на протезування військових.

Результат: 6,35 млн грн для центрів Superhumans та Unbroken.

6,35 млн грн на протезування захисників та захисниць – результат благодійного форуму «Майстри Добра» від Forbes Ukraine. Фото Фото Антон Забєльський

Благодійний аукціон Inspira

На благодійному аукціоні, що відбувся під час святкування пʼятиріччя бізнес-клубу Inspira, Forbes Ukraine зібрав 6 млн грн для підтримки українських військових. Одним з лотів аукціону була участь у проєкті Forbes Ukraine «Перший мільйон» з Володимиром Федоріним.

Мета: підтримка Сил оборони України.

Результат: 6 млн грн.

Допомога: закуплено шість кейсеваків та РЕБ-системи у співпраці з фондом «Лелека».

Дякуємо донорам проєкту Інні та Юрію Атанасовим (Centravis), Андрію Здесенку («Біосфера»), Ігорю Хижняку (Comfy), Владиславу Штіпельману (Medusha), Ірині Палько (Unrise), Максиму Михалочкіну (Одеський бізнес-клуб).

Сили оборони отримали шість кейсеваків із РЕБ-системами від Forbes Ukraine і бізнес-клубу Inspira Фото Валентина Поліщук, для Forbes Ukraine

Благодійний аукціон «Підприємець року – 2024»

Мета: підтримка Сил оборони України.

Результат: зібрано $1,7 млн.

$1 000 000 – для фонду Азов.One та 12-ї Бригади спеціального призначення «Азов».

$500 000 – для посилення ППО в межах збору «Нової пошти» та фонду «Повернись живим».

Дякуємо донорам проєкту Галині Герезі («Епіцентр»), Максиму Кріппі (GSC Game World), Андрію Журжію (Inzhur), компанії «Нова Пошта» та анонімному донору.

Forbes Ukraine зібрав на благодійному аукціоні $1,7 млн для Сил оборони. Фото Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Підтримка бізнесу: грантові проєкти

«Аврора для підприємців» – 10 млн грн

9 грудня відбулося нагородження переможців грантової програми від Forbes Ukraine BrandVoice та мережі мультимаркетів «Аврора». 10 представників українських підприємств розділили між собою загальну суму 10 млн грн – по 1 млн грн кожен.

До участі були запрошені власники українських підприємств, які за підсумками 2023 року мали виторг до 100 млн грн.

Переможці та журі грантової програми «Аврора для підприємців» від Forbes Ukraine та мережі мультимаркетів «Аврора». Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Незламний бізнес – 10 млн грн

26 червня Forbes Ukraine BrandVoice визначив переможців грантової програми за підтримки Pin-up. Ними стали 30 представників українського мікро- та малого бізнесу, що віддано працюють на територіях, близьких до фронту. Переможці отримали гранти на розвиток бізнесу в розмірі від 200 000 до 500 000 грн.

Це бізнеси, що зареєстровані або фактично працюють у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Фінал та визначення переможців грантової програми «Незламний бізнес» від Forbes Ukraine за підтримки PIN-UP. Фото Юрій Строкань

«Бізнес вояжер» – 1 500 000 грн

Mastercard і Forbes Ukraine BrandVoice запустили грантову програму для розвитку ветеранського бізнесу. Загальний грошовий фонд проєкту буде порівну розподілений між трьома переможцями. Оголошення переможців відбудеться у 2025 році.

Крім того, кожен із переможців отримає індивідуальну менторську сесію з провідним українським підприємцем і стане героєм спеціального відеоепізоду на YouTube-каналі Forbes Ukraine.