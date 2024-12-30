Forbes Ukraine зібрав 105,6 млн грн на благодійні цілі за 2024 рік. Куди пішли гроші

У 2024-му ми посилили благодійну діяльність, Forbes Ukraine вдалося зібрати 105 616 000 грн. Це майже вп’ятеро більше, ніж торік. Більша частина коштів була спрямована на підтримку Сил оборони. Ми дякуємо всім підприємцям і компаніям, які надали нам кошти та ресурси, що допомагають країні й суспільству
Ключові ініціативи
«Майстри Добра»
23 серпня відбувся благодійний форум від Forbes Ukraine. Завдяки учасникам і партнерам зібрано понад 6 млн грн.
- Мета: збір коштів на протезування військових.
- Результат: 6,35 млн грн для центрів Superhumans та Unbroken.
Благодійний аукціон Inspira
На благодійному аукціоні, що відбувся під час святкування пʼятиріччя бізнес-клубу Inspira, Forbes Ukraine зібрав 6 млн грн для підтримки українських військових. Одним з лотів аукціону була участь у проєкті Forbes Ukraine «Перший мільйон» з Володимиром Федоріним.
- Мета: підтримка Сил оборони України.
- Результат: 6 млн грн.
- Допомога: закуплено шість кейсеваків та РЕБ-системи у співпраці з фондом «Лелека».
Дякуємо донорам проєкту Інні та Юрію Атанасовим (Centravis), Андрію Здесенку («Біосфера»), Ігорю Хижняку (Comfy), Владиславу Штіпельману (Medusha), Ірині Палько (Unrise), Максиму Михалочкіну (Одеський бізнес-клуб).
Благодійний аукціон «Підприємець року – 2024»
- Мета: підтримка Сил оборони України.
- Результат: зібрано $1,7 млн.
- $1 000 000 – для фонду Азов.One та 12-ї Бригади спеціального призначення «Азов».
- $500 000 – для посилення ППО в межах збору «Нової пошти» та фонду «Повернись живим».
Дякуємо донорам проєкту Галині Герезі («Епіцентр»), Максиму Кріппі (GSC Game World), Андрію Журжію (Inzhur), компанії «Нова Пошта» та анонімному донору.
Підтримка бізнесу: грантові проєкти
«Аврора для підприємців» – 10 млн грн
9 грудня відбулося нагородження переможців грантової програми від Forbes Ukraine BrandVoice та мережі мультимаркетів «Аврора». 10 представників українських підприємств розділили між собою загальну суму 10 млн грн – по 1 млн грн кожен.
До участі були запрошені власники українських підприємств, які за підсумками 2023 року мали виторг до 100 млн грн.
Незламний бізнес – 10 млн грн
26 червня Forbes Ukraine BrandVoice визначив переможців грантової програми за підтримки Pin-up. Ними стали 30 представників українського мікро- та малого бізнесу, що віддано працюють на територіях, близьких до фронту. Переможці отримали гранти на розвиток бізнесу в розмірі від 200 000 до 500 000 грн.
Це бізнеси, що зареєстровані або фактично працюють у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
«Бізнес вояжер» – 1 500 000 грн
Mastercard і Forbes Ukraine BrandVoice запустили грантову програму для розвитку ветеранського бізнесу. Загальний грошовий фонд проєкту буде порівну розподілений між трьома переможцями. Оголошення переможців відбудеться у 2025 році.
Крім того, кожен із переможців отримає індивідуальну менторську сесію з провідним українським підприємцем і стане героєм спеціального відеоепізоду на YouTube-каналі Forbes Ukraine.
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