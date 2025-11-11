Инновации часто возникают в ответ на критические вызовы, когда стандартные решения не работают. Но что делать, когда опасность не очевидна сейчас, а будущие последствия остаются неопределенными? Андрей Клименко, военнослужащий и креативный директор ОО «Культурные силы», считает, что от нестандартных решений зависит выживание. И рассказывает о кейсах в коммуникациях Сил обороны, как выделять шаблоны, преодолевать их и внедрять инновации в других областях

Есть высокая вероятность, что специальная операция «Паутина» никогда бы не состоялась, если бы у Украины были собственные баллистические или крылатые ракеты дальнего действия. Вероятнее всего, военные были бы зациклены на тактике их использования и совершенствовании технических характеристик, чтобы преодолевать вражеское ПВО, как это продолжает делать Россия.

Когда есть рабочий шаблон, вероятнее всего, вы будете использовать его, а не искать новое решение. Условно – будете совершенствовать существующую ракету, а не отправлять фуры с FPV-дронами в тыл врага.

Конечно, это касается не только войска, но и всех сфер деятельности человека, потому что такова специфика нашего мозга.

Мышление быстрое и медленное

Замечали ли вы, как иногда в голову мгновенно приходит решение? Или кто-то на совещании говорит: «Зачем придумывать велосипед?». Это мозг подбрасывает вам шаблон, чтобы вы не напрягались.

Как открыть магазин? Зачем придумывать велосипед – пригласите диджея, запустите акции, розыгрыши и развесьте шары.

Как донести детям опасность дезинформации? Зачем придумывать велосипед – проведите воспитательный урок.

Как поздравить подписчиков в День независимости? Зачем придумывать велосипед – запостите в соцсетях флаг Украины с надписью «С Днем независимости!».

Это мышление психолог Дэниел Канеман назвал быстрым: мозг почти автоматически принимает решения в знакомой ситуации. Когда вы завариваете чай, застилаете кровать или запираете дверь, можете даже не заметить, как это сделали.

Эта система мышления позволяет экономить энергию нашего организма. Какой смысл каждый раз придумывать новый способ застилания кровати, если есть рабочий?

Но когда вы сталкиваетесь с проблемой и шаблона нет, включается медленное мышление. Вы начинаете генерировать новые нейронные связи, анализировать на порядки больше информации, чем обычно рассчитывать риски. Даже если это решение где-то существует, но вы о нем не знаете, вы фактически придумываете инновацию.

Главная проблема: медленное мышление очень энергозатратно, оно заставляет мозг работать на максимуме, с расходом калорий, сравнимым с занятиями в тренажерном зале. Поэтому организм сопротивляется его применению и использует преимущественно в критических ситуациях.

Шаблонное мышление и выживание

Этим можно объяснить, почему именно в боевых подразделениях быстрее всего внедряются инновации – от нестандартных решений зависит выживание.

Но что, если опасность неочевидна – не здесь и сейчас, а в далекой перспективе? Что, если это образование, культура или бизнес на более или менее стабильном рынке? Что, если последствия будут заметны только для следующих поколений, и то не факт?

В таких областях шаблоны будут эксплуатироваться настолько долго, насколько это возможно. Неудивительно, что обучение в вузах почти не отличается от того, каким оно было 100 лет назад. Эти шаблоны настолько глубоко укоренились, что их даже не замечают.

Именно поэтому в боевых подразделениях в разведку могут ходить робособаки, а между тем методички морально-психологического обеспечения не сильно изменились со времен Второй мировой войны. Правда, даже в небоевых сферах армия трансформируется быстрее чем большинство государственных структур и бизнес.

Чтобы разрушать устаревшие шаблоны, менять подходы в коммуникациях и военной культуре, Силы обороны, в частности, обращаются к Культурным силам, где мы пытаемся найти более эффективные решения.

Кейсы нешаблонности

Так, ко Дню пехоты мы разработали коммуникационную кампанию «Украина стоит, потому что стоит пехота». Праздник вполне мог пройти мимо внимания информационного пространства, как обычная протокольная дата. Бригады и подразделения Сил обороны разместили бы у себя картинки с пехотинцами в соцсетях и получили бы несколько сотен лайков.

Но командование стремилось сделать этот день столь же значимым, как подвиг пехотинцев. Объединив бизнес, государственные структуры, лидеров мнений, командованию Сухопутных войск и Культурным силам удалось превратить День пехоты в национальный праздник. С информационными поводами кампании взаимодействовали 12 млн украинцев, в СМИ месседжи благодарности пехоте выросли в 117 раз, а в соцсетях – в 16 раз.

В просветительных мероприятиях, где лекции и статьи остаются основными инструментами донесения знаний, Культурные силы ищут интерактивные решения, которые смогут заинтересовать большее количество украинцев, и военнослужащих в частности.

Ко Дню освобождения Крыма Петром Болбочаном в 1918 году мы воссоздали прорыв войск УНР на карте Deep State – их продвижение можно было отслеживать поденно. Вместо нескольких статей и постов в СМИ к годовщине события появился новый актуальный инструмент взаимодействия с прошлым, и это привлекло также новую аудиторию – 1,5 млн человек, многие из которых узнали об исторической операции впервые.

Чтобы рассказать о жертвах политических репрессий, мы создали тест «Сколько бы вы отсидели в СССР за то, чем гордитесь?». Люди отвечали на вопросы вроде: «Есть ли у вас украинский флаг?», «Пели ли вы Гимн Украины?», «Донатили ли вы на украинскую армию?». И получали конкретный срок заключения, который украинцам реально могли присудить за это в СССР.

Тест стал вирусным – более 200 000 человек зашли на сайт.

Армия всегда была наиболее шаблонной сферой, но кейсы реактивных изменений, которые происходят в ней на поле боя и в коммуникационной сфере, а также запросы на эти изменения показывают, как можно выделять шаблоны, преодолевать их и быстро внедрять инновации в других сферах: бизнесе, государственных институциях, общественном секторе.

Ведь для выживания и развития Украины в условиях ограниченных материальных ресурсов инновации должны стать новой философией, а креативность – идеологией. При этом инновации – это не только технические внедрения, но и любые новые способы повышения эффективности.

Поэтому необходимо разрабатывать и внедрять обучение креативному мышлению на разных звеньях управления, чтобы креативность воспринималась не как дар Божий, а как базовая компетенция.

Мы уже изменили мировую парадигму войны, но в основном потому, что у нас не было другого выхода. Успешные общества отличаются от выживающих тем, что меняют парадигмы не только тогда, когда находятся в смертельной опасности.

Так что когда звучит: «Зачем придумывать велосипед?», найдется кто-то, кто переспросит: «Нам надо велосипед или быстрее ехать?».